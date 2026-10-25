شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۱۴ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین بیان کرد که پیکر شهید «ابراهیم امین حسن ابوغرابه» ۳۳ ساله، پس از گذشت دو هفته از ربوده شدن و شهادت وی نزد اشغالگران، تحویل گرفته شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۵۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند، ۵ هزار و ۵۷۳ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۴۲ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۹۲ نفر رسیده است.