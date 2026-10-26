شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۵۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۱ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که از مجموع شهدای ثبت‌ شده طی این مدت، ۸ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند و پیکر ۳ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۵۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۶۰۸ نفر زخمی شده‌اند. همچنین در این مدت پیکر ۸۴۵ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۵۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۷۲۷ نفر رسیده است.