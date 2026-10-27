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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ صالحیه افتتاح شد

مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ صالحیه افتتاح شد

بهارستان- مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شهر صالحیه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید تا زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شهر صالحیه در جریان دومین سفر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به شهرستان بهارستان با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

این پروژه با حضور معتمدیان، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، حسن قشقاوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

اجرای این طرح بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران بوده و زمین مورد نیاز برای احداث آن را شهرداری صالحیه تأمین کرده است.

این مجموعه با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز احداث شده و هدف از اجرای آن، تقویت زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان شده است.

بهره‌برداری از مخزن و ایستگاه پمپاژ صالحیه، ظرفیت شبکه آبرسانی این شهر را افزایش می‌دهد و با هدف پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای آبی شهروندان اجرا شده است.

کد مطلب 6991743

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