  1. سیاست
  2. سایر
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن باهم دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن باهم دیدار کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن بررسی شد.

سردار سرلشکر محسن رضایی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های چهل‌روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.

وی درباره نشست چهارجانبه اخیر در تهران گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیروهای خارجی و مسئله مداخله آن‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه برگزار شده است.

سفیر یمن نیز در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.

کد مطلب 6991757
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها