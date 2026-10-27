  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

ترامپ: اصلا درباره تشدید خشونت در اروپا نگران نیستم

ترامپ: اصلا درباره تشدید خشونت در اروپا نگران نیستم

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری اعلام کرد: اصلا درباره تشدید خشونت در اروپا نگران نیستم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا نگران هستید که خشونت در اروپا تشدید شود؟»، گفت: اصلاً در این مورد نگران نیستم.

این در حالیست که اروپا و ترامپ در ظاهر و به صورت لفظی اختلافاتی با یکدیگر دارند، به نحوی که رئیس جمهور آمریکا پیشتر در سخنانی عامل اعتراضات گسترده مردمی در اروپا را موضوع مهاجران؛ اما بروکسل دلیل بروز تنش در پایتخت های اروپایی را تجاوز ترامپ به ایران و ناامن سازی تنگه هرمز دانسته و اذعان می کنند که افزایش قیمت حامل های انرژی در جهان پس از این تجاوز غیرقانونی رخ داده است.

کد مطلب 6991858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها