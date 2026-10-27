به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن پیام سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡکُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیر

روز محیط‌بان، مصادف با هشتم آبان‌ماه، روز پاسداران بی‌ادعای طبیعت است؛ آنان که در آفتاب و برف و باران ایستاده‌اند تا جانوران، جنگل‌ها، گیاهان و رودها زنده بمانند.

دست‌هایشان خاکی است، اما دل‌هایشان سرشار از عشق به این سرزمین است.

درود و خداقوت به تمامی محیط‌بانانی که امنیت حیات‌وحش و آرامش طبیعت، مرهون تلاش و بیداری شبانه‌روزی آنان است. محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی کشور، پاسداران واقعی میراث معنوی «ضامن آهو» هستند.

تعهد و ایثار نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در ۶۷۰ پاسگاه محیط‌بانی، با وجود کمبود حدود ۶۰ درصدی نیروی انسانی و مسئولیت حفاظت از نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار از مناطق تحت حفاظت کشور، جلوه‌ای از عشق به طبیعت و مسئولیت‌پذیری در قبال میراث طبیعی ایران است.

تقدیم ۱۵۴ شهید در راه مقابله با سودجویان و متخلفان محیط زیستی نیز گواهی بر این تعهد و فداکاری است؛ تعهدی که ریشه در فرهنگی دارد که پناه دادن به حیات‌وحش و پاسداشت موجودات زنده را فضیلتی اخلاقی و انسانی می‌داند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان و قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تمامی محیط‌بانان کشور، فرارسیدن روز ملی محیط‌بان را تبریک گفته و امیدوارم با همدلی و همراهی همگان، شاهد تقویت توان حفاظتی و صیانت هرچه مؤثرتر از طبیعت و سرزمین سبز ایران باشیم.