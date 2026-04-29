به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست، رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تبریک دهه کرامت و میلاد خجسته امام مهربانیها، سیره رضوی را عالیترین الگوی پاسداری از طبیعت برشمرد و اظهار داشت: لقب قدسی «ضامن آهو»، پیوندی ناگسستنی میان باورهای عمیق دینی و وظیفه اخلاقی انسان در قبال موجودات بیپناه ایجاد مینماید.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، محیطبانی را نهتنها یک وظیفه سازمانی، بلکه تداوم مسیر رأفت حضرت رضا (ع) قلمداد کرد و افزود: محیطبانان سرافراز در صعبعبورترین مناطق و دشوارترین شرایط اقلیمی، با اقتدا به پیشوای خود، جان خویش را سپر بلای حیاتوحش میکنند تا شعله حیات در زیستگاههای این مرز و بوم خاموش نشود.
وی با اشاره به جایگاه والای حفاظت از مخلوقات الهی تصریح کرد: تعهد یگان حفاظت در مقابله با سودجویان و متخلفان، برخاسته از همان تفکری به شمار میآید که پناه دادن به حیاتوحش را فضیلتی اخلاقی و انسانی میداند؛ از این رو محیطبانان بهعنوان حافظان خط مقدم تنوع زیستی، پاسداران واقعی میراث معنوی ضامن آهو محسوب میشوند.
رستگار در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیطبان که در راه صیانت از طبیعت ایرانزمین جانفشانی کردند، یادآور شد: فرارسیدن این میلاد فرخنده، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش کلیدی اخلاق در حفاظت از محیط زیست تلقی میشود و یگان حفاظت با تمام توان، مسیر اقتدار و رأفت را در حراست از عرصههای ملی تداوم میبخشد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، حفاظت از طبیعت را تداوم مسیر رأفت امام رضا (ع) و محیطبانان را سپر بلای حیاتوحش دانست.
