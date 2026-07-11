«مسعود شاه حسینی» محیط بان برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع خورمیزی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست استان سمنان اعلام کرد: مسعود شاه‌حسینی، محیط‌بان پرتلاش و متعهد استان سمنان، به دلیل عملکرد شایسته، مسئولیت‌پذیری، حضور مؤثر در مأموریت‌های حفاظتی و تلاش مستمر در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش، به عنوان محیط‌بان نمونه کشور در خردادماه ۱۴۰۵ انتخاب شد.

وی با بیان اینکه این انتخاب نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند محیط‌بانان استان سمنان در عرصه حفاظت از محیط زیست است، افزود: این موفقیت نتیجه سال‌ها تلاش، ایثار و حضور مستمر محیط‌بانان در پاسداری از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ضمن تبریک این موفقیت به مسعود شاه‌حسینی، خانواده بزرگ محیط زیست استان و تمامی محیط‌بانان کشور، ابراز امیدواری کرد: این افتخار موجب افزایش انگیزه محیط‌بانان برای استمرار فعالیت‌های حفاظتی و ارتقای فرهنگ صیانت از طبیعت و تنوع زیستی شود.

زارع خورمیزی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان با تحمل سختی‌های فراوان و حضور شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت، نقش بی‌بدیلی در حفاظت از زیستگاه‌ها، گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و میراث طبیعی ایران ایفا می‌کنند و شایسته بالاترین سطح حمایت و قدردانی هستند.