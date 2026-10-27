به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این نهاد امروز سه شنبه اعلام کرد: رایزنی میان غرب و ایران در بن‌بست قرار دارد. همچنین سخنان مرتبط با بررسی دور جدیدی از حملات نظامی علیه ایران نش‌ها را تشدید کرده و موجب نگرانی است.

دیپلمات چینی در این باره ادامه داد: موضوع هسته‌ای ایران به عنوان مسئله‌ای مناقشه آمیز میان تهران و واشنگتن چندین بار بر میز مذاکره قرار گرفته است؛ اما تمامی این فرصت‌ ها به دفعات از بین رفتند. طرفین مرتبط با این موضوع باید از تاریخ درس بگیرند و با در پیش گرفتن چندجانبه‌گرایی واقعی در مسیر حل و فصل سیاسی آن برآیند، در جهت متوقف کردن جنگ و درگیری حرکت کرده و همچنین برای برگزاری مذاکرات بکوشند تا تلاش‌ های دیپلماتیک برجسته گردد.

وی سپس اضافه کرد: در اینجا چند موضوع مورد تاکید قرار دارد؛ اول اینکه واقعیت گرایی و بی‌طرفی باید برای درک آشکار موضوع در اولویت قرار گیرد. آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد، تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران ازسر گرفت، این کشور به فشار حداکثری علیه تهران روی آورد و توافقی که خود برای دست یافتن به آن تلاش کرده بود را نقض کرد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل افزود: این موضوعات ریشه اصلی بحران کنونی تلقی می‌شود. همچنین تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به تعهدات خود ذیل توافق برجام عمل نکردند، بلکه در مسیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران قرار گرفتند.

این مقام چین تأکید کرد: مکانیسم ماشه به لحاظ قانونی و رویه‌ای دارای ایرادهای اساسی است و به صورت کلانی اعتبار و وحدت رویه شورای امنیت سازمان ملل را تضعیف کرد. آمریکا و اسرائیل ۲ مرتبه به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران حمله کردند. این موضوع دلیل اصلی عدم توانایی آژانس در بازرسی‌ها بوده است. برخی کشورها نیز تلاش کردند که علیه ایران قطعنامه‌ای صادر شود.