به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان در پکن بر ضرورت جلوگیری از تبدیل غرب آسیا و منطقه خلیج فارس به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تأکید کرد.

وی گفت: غرب آسیا و منطقه خلیج فارس نباید به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ و درگیری‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شوند و حفظ صلح و ثبات در این منطقه مستلزم تلاش و همکاری مشترک همه طرف‌هاست.

رئیس‌جمهور چین همچنین با اشاره به آمادگی پکن برای کمک به حل چالش‌های امنیتی منطقه، اظهار کرد که این کشور خواستار تقویت ارتباط و هماهنگی با کشورهای عربی، از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازگرداندن صلح و دستیابی به ثبات و امنیت پایدار است.

شی جین‌پینگ همچنین بر پایبندی چین به تلاش برای توقف جنگ و ارائه راهکارهایی برای حل مسائل امنیتی منطقه تأکید کرد.

هیثم بن طارق نیز در این دیدار با استقبال از مواضع چین درباره مسائل منطقه‌ای، بر ضرورت تأمین امنیت، احترام به حاکمیت کشورها و حل‌وفصل اختلافات از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بررسی توافق تجارت و سرمایه‌گذاری ترجیحی میان دو کشور شد.