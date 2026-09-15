چین خواستار پایان دیپلماتیک جنگ آمریکا علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، چین روز سهشنبه خواستار یافتن راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای جنگ ایران و آمریکا شد؛ موضعی که پس از انتشار گزارش بازرس کل پنتاگون درباره کمبود مهمات مورد استفاده در این جنگ مطرح شده است.
گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت پکن «در حال پیگیری وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس» است.
او افزود: امیدواریم طرفهای مربوطه اختلافات خود را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.
این اظهارات در واکنش به نخستین گزارش بازرس کل پنتاگون مطرح شد که نشان میدهد مهمات مصرفشده در جریان جنگ چهارماهه آمریکا علیه ایران، موجب ایجاد «کسری در ذخایر راهبردی» آمریکا شده و چالش هایی را در ظرفیت صنعتی دفاعی این کشور آشکار کرده است.
بر اساس این گزارش، افزایش ظرفیت تولید مهمات به «زمان قابلتوجهی» نیاز دارد. از جمله مهمترین کاستیهای شناساییشده میتوان به موتورهای موشک سوخت جامد، مواد منفجره و پیشرانهای با کیفیت بالا و همچنین کمبود نیروی کار ماهر در بخش تولید اشاره کرد.
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