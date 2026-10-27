تبیین محورهای تبدیل مساجد به پایگاه اثرگذار در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه‌شنبه در جمع نمازگزاران مسجد علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) کوی اندیشه ساری، با اشاره به نقش مسجد در حیات دینی و اجتماعی جامعه، شش محور ارتباطی را برای ایفای مؤثرتر مسئولیت‌های این نهاد برشمرد و گفت: مسجد علاوه بر جایگاه عبادی، باید در تقویت بصیرت، حضور اجتماعی مردم و رسیدگی به مسائل محلات نیز نقش‌آفرین باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و قدردانی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، امام جماعت مسجد و مسئولان امور مساجد استان و شهرستان، بر ضرورت بازشناسی جایگاه مسجد در منظومه دینی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با تقسیم ارتباطات مسجد به دو بخش عمودی و افقی، سه محور نخست را مربوط به پیوند مسجد با خداوند، اهل‌بیت(ع) و ولایت دانست و سه محور دیگر را در ارتباط با مصلا و نماز جمعه، عرصه‌های حضور و تجمع مردم و نیازهای محله تعریف کرد.

پیوند مسجد با خدا، اهل‌بیت(ع) و ولایت

آیت‌الله محمدی لائینی ارتباط با خداوند را نخستین محور فعالیت مسجد برشمرد و اظهار کرد: مسجد باید محل برگزاری نماز جماعت، تلاوت قرآن، مناجات، اعتکاف و مجالس دینی باشد و حضور نمازگزاران در آن استمرار داشته باشد. به گفته وی، زنده‌بودن مسجد به برقراری ارتباط مستمر مردم با خداوند و رونق برنامه‌های عبادی وابسته است.

وی در تشریح دومین محور، بر پیوند مسجد با سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و افزود: برگزاری مراسم در مناسبت‌های شهادت، وفات و ولادت ائمه اطهار(ع) و توجه به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) باید بخشی از برنامه‌های مستمر مساجد باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، ارتباط با ولایت را سومین محور دانست و گفت: مسجد باید در مسیر ولایت حرکت کند و در کنار تبیین مبانی اعتقادی، به افزایش شناخت مردم از دوست و دشمن و تقویت بصیرت دینی و اجتماعی کمک کند. وی بر اهمیت پیوند فعالیت‌های مسجد با آرمان‌های امام راحل و رهبری انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مسجد؛ حلقه اتصال محلات با نماز جمعه و عرصه عمومی

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، ارتباط مسجد با مصلای شهر و نماز جمعه را نخستین محور افقی معرفی کرد و گفت: مساجد باید ارتباط فعال‌تری با نماز جمعه و ستادهای مربوط داشته باشند و در تقویت این اجتماع عبادی و سیاسی نقش ایفا کنند.

وی با اشاره به تجربه اختصاص برنامه‌های جمعه به مساجد مختلف در گذشته، ابراز امیدواری کرد این الگو بار دیگر احیا شود تا اهالی محلات در برگزاری برنامه‌های قرآنی و فعالیت‌های مرتبط با نماز جمعه مشارکت بیشتری داشته باشند.

آیت‌الله محمدی لائینی، حضور در عرصه‌های عمومی و تجمعات مردمی را دومین محور افقی فعالیت مسجد عنوان کرد و با اشاره به نقش اجتماعات مردمی در پشتیبانی از مدافعان کشور، گفت: مسجد نباید نسبت به مسائل عمومی و تحولات پیرامونی بی‌تفاوت باشد؛ چراکه حضور مردم و حمایت اجتماعی، در تقویت روحیه نیروهای حاضر در میدان‌های دفاعی مؤثر است.

وی سومین محور افقی را ارتباط مستقیم با محله دانست و اظهار کرد: مسجد باید با جوانان، خانواده‌ها، ساکنان کوچه‌ها و نیازمندان ارتباط داشته باشد و مسائل و آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کند. پیگیری مشکلات محله از دستگاه‌های مسئول نیز باید در شمار وظایف عملی مسجد قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر نقش امام جماعت، هیئت امنا و شورای محل در سامان‌دهی امور محله، فعال‌بودن پایگاه مقاومت و کانون فرهنگی مسجد را از عوامل مؤثر در تقویت کارکردهای اجتماعی این نهاد دانست.

پیگیری مسائل محله کوی اندیشه ساری

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش پایانی سخنان خود به پیگیری مسائل و مشکلات محله کوی اندیشه اشاره کرد و گفت: تاکنون سه جلسه استانی با حضور استاندار سابق، فرماندار، نماینده مجلس و شهردار برای بررسی مسائل این محله برگزار شده است و نشست چهارم نیز با حضور معتمدان محله برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این روند، بر اهمیت مشارکت مسئولان و معتمدان محلی در شناسایی مسائل و پیگیری راهکارهای حل مشکلات تأکید کرد.