متقیان:تجربه جنگ های تحمیلی اخیرضرورت تقویت پدافندغیرعامل را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه قم با اشاره به جایگاه مشارکت مردمی در پایداری جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، مهم‌ترین پشتوانه کشور در شرایط حساس است و تجربه‌های اخیر نشان داده که مردم در مقاطع سرنوشت‌ساز برای صیانت از نظام و کشور به میدان می‌آیند.

وی با یادآوری سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره نقش مردم در آینده ایران افزود: مردم با حضور و همراهی خود در مقاطع حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کشور ایفا کرده‌اند و اکنون وظیفه مسئولان است که با ارائه خدمات شایسته و بدون منت، پاسخگوی این همراهی باشند.



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم با بیان اینکه پدافند غیرعامل تنها به اقدامات تخصصی و فنی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: افزایش تاب‌آوری، حفظ استمرار خدمات ضروری و آمادگی بخش‌های مختلف برای مواجهه با شرایط بحرانی، از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول در این حوزه است.



متقیان با اشاره به نام‌گذاری هفته پدافند غیرعامل با رویکرد مردم‌محوری و ایران پایدار خاطرنشان کرد: همان‌طور که مردم مسئولیت خود را در صحنه‌های حساس انجام داده‌اند، مسئولان نیز باید با تقویت آمادگی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند.



آموزش نسل جوان، سرمایه‌گذاری برای ایران قوی‌تر است



وی با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در قم گفت: بخشی از برنامه‌های امسال با هدف آشنایی نسل نوجوان و جوان با مفاهیم پدافند غیرعامل طراحی شده و در همین راستا، بازدیدها و برنامه‌هایی در مراکز آموزشی استان برگزار شده است.



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم افزود: یکی از برنامه‌های آغازین این هفته در زورخانه شهید فهمیده برگزار شد که در آن جمعی از پهلوانان، از جمله ورزشکارانی از کاشان، حضور داشتند و در روز نخست نیز برنامه‌ای در دبیرستان استعدادهای درخشان میری برگزار شد.



متقیان با اشاره به اهمیت آموزش دانش‌آموزان بیان کرد: نسل نوجوان و جوان، آینده‌سازان کشور هستند و تقویت علمی و مهارتی آنان باید در اولویت قرار گیرد تا ایران در حوزه‌های مختلف از جمله نظامی، مهندسی، پزشکی و دیگر عرصه‌های تخصصی از نیروهای توانمند برخوردار باشد.



وی با تأکید بر نقش دانش و تخصص در تقویت توان ملی ادامه داد: کشوری می‌تواند در برابر تهدیدها عملکرد مناسبی داشته باشد که در بخش‌های مختلف آن، از آموزش و پرورش تا حوزه‌های تخصصی، اصول پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد و متناسب با مسئولیت هر بخش، آموزش‌های لازم ارائه شود.



تجربه جنگ‌ها باید به تقویت آمادگی‌ها منجر شود



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به رزمایش برگزارشده پیش از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ رزمایشی با رعایت ملاحظات رسانه‌ای و بر اساس سناریوی ابلاغی برگزار شد که استان قم و اصفهان در آن مشارکت داشتند.



متقیان افزود: سناریوی این رزمایش، حمله هوایی به سایت فردو را در نظر گرفته بود و بیش از ۷۰۰ نفر در شرایط سرمای هوا و در بیابان‌های قم در آن شرکت کردند، همچنین در آن مقطع، وضعیت نارنجی در حوزه پدافند غیرعامل اعلام شده بود که نشان‌دهنده ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی بود.



وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در جریان جنگ‌های اخیر تجربه‌های تازه‌ای به دست آوردند، اظهار کرد: مجموعه‌های خدماتی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، امنیتی و انتظامی باید از این تجربه‌ها برای ارتقای آمادگی خود استفاده کنند و نقاط قابل بهبود را در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار دهند.



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم با تأکید بر ضرورت تمرین و آمادگی پیش از وقوع بحران خاطرنشان کرد: هر اندازه در دوران آرامش برای آموزش، تمرین و آماده‌سازی امکانات تلاش بیشتری صورت گیرد، در زمان وقوع جنگ و بحران می‌توان از خسارت‌ها و آسیب‌ها کاست.



پراکندگی زیرساخت‌ها، تاب آوری کشور را افزایش می‌دهد



متقیان با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار زیرساختی کشور پس از تجربه جنگ‌های اخیر گفت: یکی از اصول مهم پدافند غیرعامل، پراکندگی است و بر همین اساس باید از تمرکز بیش از اندازه تأسیسات و زیرساخت‌ها جلوگیری شود.



وی افزود: تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ضرورت توجه بیشتر به این اصل را در سطوح ملی و استانی نشان داده و در حوزه‌های مختلف نیز اقداماتی برای بررسی و اصلاح وضعیت زیرساخت‌ها انجام شده است.



مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم با تأکید بر لزوم شناخت تهدیدها و دست‌کم نگرفتن توانمندی دشمن بیان کرد: برخورداری از فناوری و امکانات، ضرورت آمادگی مستمر را از بین نمی‌برد و دستگاه‌ها باید متناسب با مأموریت خود، ظرفیت‌های دفاعی و حفاظتی را تقویت کنند.



متقیان در پایان با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: پدافند غیرعامل در زندگی روزمره نیز نمود دارد و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه در آستانه فصل سرد سال، می‌تواند به استمرار خدمات و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها کمک کند.



وی خاطرنشان کرد: رعایت اصول پدافند غیرعامل به اقدامات پیچیده و تخصصی محدود نیست و هر فرد و مجموعه‌ای می‌تواند متناسب با مسئولیت خود در افزایش تاب‌آوری کشور و حفظ پایداری خدمات نقش داشته باشد.