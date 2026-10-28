به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول» در هانوی، با نگوین هوو ان گیا، رئیس کل دیوان محاسبات ویتنام، دیدار کرد. در این نشست، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه، توسعه تعاملات فنی و تخصصی و گسترش تبادل دانش و تجربه میان دو نهاد عالی حسابرسی گفت‌وگو کردند.

این دیدار در نخستین روز اجلاس و در چارچوب رایزنی‌های دوجانبه رؤسا و نمایندگان ارشد دیوان‌های محاسبات کشورهای شرکت‌کننده برگزار شد. این اجلاس با حضور مقام‌های ارشد نهادهای عالی حسابرسی از کشورهای مختلف، از جمله مصر، هند، چین، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، برزیل، کامبوج، مالزی، اندونزی، لائوس، نپال و میانمار در حال برگزاری است.

مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات ایران، با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران و ویتنام، بر ضرورت تقویت همکاری‌های نهادی و تدوین سازوکارهای مشخص برای اجرای توافقات مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به تبادل پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان، آمادگی ایران را برای نهایی‌سازی و امضای این سند در آینده نزدیک اعلام کرد. به گفته وی، تعیین چارچوبی عملیاتی برای همکاری‌های مشترک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات پایدار و هدفمند میان دو نهاد باشد.

کیایی همچنین پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی به‌صورت حضوری و برخط با استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و کارشناسی دیوان محاسبات ایران را مطرح کرد. توسعه تبادل هیئت‌های مدیریتی و کارشناسی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید وی بود؛ اقدامی که می‌تواند به انتقال تجربه، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و تقویت توانمندی‌های کارشناسان دو کشور کمک کند.

وی در ادامه به برگزاری نخستین نشست کارشناسی دو کشور در هانوی برای بررسی و تدوین گزارش مشترک حسابرسی حساب‌های سه‌ساله سازمان آسیایی سازمان‌های عالی حسابرسی (آسوسای) در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ اشاره کرد. به گفته وی، عضویت دیوان‌های محاسبات ایران و ویتنام در کمیته حسابرسی این سازمان، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های فنی و تعمیق روابط حرفه‌ای میان دو نهاد فراهم می‌کند.

نگوین هوو ان گیا نیز با قدردانی از حضور هیئت ایرانی در اجلاس، روابط دیرینه و مناسبات مطلوب میان دو کشور را زمینه‌ای مساعد برای گسترش همکاری‌های تخصصی دانست. وی این دیدار را فرصتی برای ارتقای تعاملات فنی و تبادل تجربیات میان دو دیوان ارزیابی کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات ویتنام با اشاره به هدف این کشور برای دستیابی به جایگاه یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۵، بر نقش نهادهای عالی حسابرسی در تقویت حکمرانی، ارتقای عملکرد بخش عمومی و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

وی همچنین از پیشنهاد ایران برای نهایی‌سازی و امضای یادداشت تفاهم همکاری استقبال کرد و توسعه تبادل هیئت‌های کارشناسی را با هدف گسترش همکاری‌های آموزشی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی پیشنهاد داد.

در این دیدار، پیمان ماهور گیلانی، مدیرکل پاسخگویی و نظارت عمومی دیوان محاسبات ایران، اکبر قاسمی علی‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، و رئیس اداره آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران نیز حضور داشتند.

این دیدار در چارچوب اجلاس بین‌المللی هانوی، بر ظرفیت گسترش همکاری‌های حرفه‌ای میان دو نهاد عالی حسابرسی تأکید داشت؛ همکاری‌هایی که محورهای اصلی آن شامل تدوین و اجرای توافقات مشترک، آموزش تخصصی، تبادل کارشناسان و مشارکت در فعالیت‌های حسابرسی منطقه‌ای است.