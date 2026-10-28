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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

تمبر یادبود رزمایش «جان‌فدا» در لرستان رونمایی شد

تمبر یادبود رزمایش «جان‌فدا» در لرستان رونمایی شد

خرم‌آباد- هم‌زمان با برگزاری رزمایش و پویش «جان‌فدا»، تمبر یادبود اختصاصی این رویداد در خرم‌آباد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمبر یادبود اختصاصی رزمایش و پویش «جان‌فدا» در میان استان‌های کشور، امروز با حضور سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خرم‌آباد رونمایی شد.

این مراسم با حضور سعید شاهرخی، استاندار لرستان، سردار فدوی، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

تمبر یادبود پویش «جان‌فدا» پیش‌تر در نخستین دوره این پویش در تهران رونمایی شده بود، اما تاکنون هیچ‌یک از استان‌های کشور تمبر یادبود اختصاصی این رویداد را نداشتند.

بر اساس این گزارش، تمبر یادبود به‌عنوان یک اثر ارزشمند و قابل نگهداری، در شمار اوراق بهادار قرار می‌گیرد و نسخه‌های محدودی از آن در اختیار برخی مقامات و دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6992604

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