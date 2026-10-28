به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله پرهیزگار ظهر چهارشنبه در بازدید محورهای حوزه دامغان با اشاره به اجرای طرح ایمن‌سازی محور چشمه علی ـ دامغان اظهار کرد: پیچ‌های باباحافظ و محدوده آهوانو از نقاط حادثه‌خیز این محور ایمن سازی شدند.

وی ادامه داد: عملیات اصلاح و ایمن‌سازی با رویکرد کاهش مخاطرات جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد در این محور اجرا شده است.

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: عملیات اصلاح این دو نقطه در مجموع به طول ۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۲۲ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال به انجام رسیده است.

پرهیزگار با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثه‌خیز نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع سوانح دارد، توضیح داد: بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی راه‌ها از اهداف اجرای این طرح‌ها است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط پرخطر در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: نگهداری و بهسازی راه‌ها، رفع نواقص زیرساختی و اجرای اقدامات ایمنی از برنامه‌های مستمر راهداری استان سمنان است که با هدف پیشگیری از سوانح جاده‌ای و حفاظت از جان کاربران راه‌ها دنبال می‌شود.