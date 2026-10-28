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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

۲ نقطه حادثه‌خیز محور چشمه‌علی ـ دامغان ایمن‌سازی شد

۲ نقطه حادثه‌خیز محور چشمه‌علی ـ دامغان ایمن‌سازی شد

دامغان- رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان، از اصلاح و ایمن‌سازی دو نقطه حادثه خیز محور چشمه‌علی ـ دامغان با اعتبار بیش از ۲۲۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله پرهیزگار ظهر چهارشنبه در بازدید محورهای حوزه دامغان با اشاره به اجرای طرح ایمن‌سازی محور چشمه علی ـ دامغان اظهار کرد: پیچ‌های باباحافظ و محدوده آهوانو از نقاط حادثه‌خیز این محور ایمن سازی شدند.

وی ادامه داد: عملیات اصلاح و ایمن‌سازی با رویکرد کاهش مخاطرات جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد در این محور اجرا شده است.

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: عملیات اصلاح این دو نقطه در مجموع به طول ۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۲۲ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال به انجام رسیده است.

پرهیزگار با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثه‌خیز نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع سوانح دارد، توضیح داد: بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی راه‌ها از اهداف اجرای این طرح‌ها است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط پرخطر در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: نگهداری و بهسازی راه‌ها، رفع نواقص زیرساختی و اجرای اقدامات ایمنی از برنامه‌های مستمر راهداری استان سمنان است که با هدف پیشگیری از سوانح جاده‌ای و حفاظت از جان کاربران راه‌ها دنبال می‌شود.

کد مطلب 6992638

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