گفتگو با نسل جدید زمینه شناسایی نیازهای آن ها را فراهم خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی عصر چهارشنبه، در نشست با دانش‌آموزان دهه ۸۰ و ۹۰ که با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزارشد با تأکید بر ضرورت شناخت نسل جدید، دغدغه‌ها و مطالبات این نسل گفت: خانواده‌ها و دستگاه های فرهنگی شهرستان باید نسل جدید را به‌درستی بشناسند و با شنیدن دیدگاه‌های این عزیزان، زمینه مشارکت مؤثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم کنند.

وی افزود: نسل جدید در دوره‌ای رشد کرده است که هوش مصنوعی‌و دسترسی گسترده به فن آوری اطلاعات، به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده‌اند؛ بنابراین، شناخت این نسل و نحوه بر خورد با آن ها و شکل‌گیری نگرش‌ها و انتظارات آن ها، برای اداره جامعه اهمیت بسزایی دارد.

امانی با بیان اینکه نگرانی تصمیم گیران کشور و خانواده ها استفاده درست از تکنولوژی های جدید است گفت: مسئولان و والدین دانش آموزان باید به آن ها اعتماد کرده و باور داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های نگرشی و مدیریتی اظهار کرد: الگوهای گذشته پاسخ‌گوی به نیازها و انتظارات نسل جدید نیست. راهنمایی و مشاوره به نوجوانان امروز توسط افرادی که شناخت کافی از شرایط و دغدغه‌های نسل جدید ندارند، ممکن است به جای اثر بخشی تاثیر منفی بگذارد.

فرماندار شهرستان نمین تأکید کرد: در فرآیند ارتباط با جوانان باید از افرادی استفاده شود که شناخت کافی از مسائل روز جامعه و شرایط زندگی نسل جدید داشته باشند. این رویکرد می‌تواندعلاوه بر حذف فاصله ها، زمینه گفت‌وگوی میان جوانان و نهادهای مسئول را فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه ثروت یک مملکت نیروی انسانی آن مملکت است خاطرنشان کرد: تربیت درست نسل جدید و بهره مندی آن ها از هوش مصنوعی موجب افزایش کارایی و ارزش افزوده شده و زمینه تحول اقتصادی و افزایش توان رقابتی جوانان را فراهم سازد.

امانی به تداوم تشکیل شورای مشورتی نسل جدید تاکید و گفت: نشست شورای مشورتی نسل جدید آغازی برای شنیدن دیدگاه‌ها و شناسایی مسائل جوانان است، اما تحقق نتایج آن به پیگیری مستمر، همکاری و همفکری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال خود جوانان بستگی دارد.