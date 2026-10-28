به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید در روزهای پایانی هفته با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به احتمال وقوع سیلاب هشدار داد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تأکید کرد.

متن اطلاعیه ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف شهرستان خلخال می‌رساند؛ پیرو پیش‌بینی‌های هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی مبنی بر بارش شدید و سیل‌آسای باران در عصر روزهای پنجشنبه و جمعه، مورخ ۱۴۰۵/۸/۷ و ۱۴۰۵/۸/۸، از اهالی محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت موارد ایمنی و به‌منظور پیشگیری از خسارات مالی و جانی، از انجام اقدامات خطرآفرین خودداری کنند.

از نشستن و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌های فصلی، به‌ویژه در داخل و محدوده روستاها، جداً خودداری شود. همچنین از انباشت فضولات حیوانی، وسایل و مصالح ساختمانی در مسیر رودخانه‌های داخل روستاها پرهیز شود و در صورت وجود هرگونه مانع در حریم و بستر رودخانه‌ها، در اسرع وقت نسبت به پاک‌سازی محل اقدام گردد.

از دامداران محترم درخواست می‌شود چرای دام‌ها را به ساعات پایانی عصر موکول نکنند و در روزهای پنجشنبه و جمعه، در صورت مشاهده هرگونه تغییرات جوی، سریعاً خود و دام‌هایشان را به محل‌های امن منتقل کنند. همچنین از کلیه کوهنوردان محترم درخواست می‌شود در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته از صعود به قلل مرتفع شهرستان جداً خودداری کنند.

از شهروندان درخواست می‌شود در عصر روزهای پنجشنبه و جمعه از برپایی چادر در حریم رودخانه‌های فصلی و دائمی جداً پرهیز کنند و حتی‌الامکان از پارک خودروها و وسایل نقلیه در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود. شهروندان همچنین در پاک‌سازی احتمالی حریم و بستر رودخانه‌ها، با نیروهای خدوم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر ادارات همکاری کنند.

ستاد مدیریت بحران از شهروندان خواست به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و در صورت قصد سفر یا تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان، پیش از حرکت از شرایط جوی مطلع شوند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه نیز ضمن حفظ خونسردی، برای درخواست امداد با شماره‌های امدادی تماس بگیرند.