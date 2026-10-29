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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۶

مهلت جشنواره ملی دانش‌آموزی شهدای میناب تا ۱۵ آبان تمدید شد

مهلت جشنواره ملی دانش‌آموزی شهدای میناب تا ۱۵ آبان تمدید شد

سنندج- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دانش‌آموزی شهدای میناب تا ۱۵ آبان‌ماه و افزوده شدن بخش شعر به این رویداد خبر داد.

پرویز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت شرکت در جشنواره ملی دانش‌آموزی با محوریت شهدای میناب، با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فراهم شدن فرصت بیشتر برای ارائه آثار، تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم در پی استقبال دانش‌آموزان از جشنواره و با تأکید بر رویکرد محله‌محوری اتخاذ شده تا علاقه‌مندان فرصت بیشتری برای خلق و ارسال آثار خود داشته باشند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان با اشاره به اضافه شدن بخش شعر به محورهای جشنواره عنوان کرد: این بخش با هدف فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های ادبی و شناسایی استعدادهای آنان در نظر گرفته شده است.

ساعدی تأکید کرد: گسترش مشارکت دانش‌آموزان در چنین رویدادهایی می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه نسل نوجوان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات کمک کند.

کد مطلب 6993353

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