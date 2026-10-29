پرویز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت شرکت در جشنواره ملی دانش‌آموزی با محوریت شهدای میناب، با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان و فراهم شدن فرصت بیشتر برای ارائه آثار، تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم در پی استقبال دانش‌آموزان از جشنواره و با تأکید بر رویکرد محله‌محوری اتخاذ شده تا علاقه‌مندان فرصت بیشتری برای خلق و ارسال آثار خود داشته باشند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان با اشاره به اضافه شدن بخش شعر به محورهای جشنواره عنوان کرد: این بخش با هدف فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های ادبی و شناسایی استعدادهای آنان در نظر گرفته شده است.

ساعدی تأکید کرد: گسترش مشارکت دانش‌آموزان در چنین رویدادهایی می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه نسل نوجوان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات کمک کند.