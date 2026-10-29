به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک، اظهار کرد: بعد از برد شیرینی که مقابل پرسپولیس داشتیم به بازیکنان گفتم باید آن بازی را فراموش کنیم زیرا آلومینیوم تیمی قابل احترام است و درست مانند فولاد دوست دارد فوتبال رو به جلو بازی کند.

وی با اشاره به اینکه فولاد ۴۸ ساعت دیرتر از حریف بازی کرده است، افزود: ما همیشه دوست داریم بازی‌مان را به حریف دیکته کنیم و شناخت خیلی خوبی از حریف داریم و همه جور خودمان را آماده کرده‌ایم تا یک بازی خوب و همراه با امتیاز به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: هواداران یار اصلی ما هستند و می‌دانم شرایط آمد و رفت آن‌ها به ورزشگاه سخت است اما از آن‌ها می‌خواهم به ورزشگاه بیایند و اگر هم نتوانستند، انرژی مثبت خود را از راه دور بفرستند.

مطهری درباره وضعیت مصدومان تیمش، ادامه داد: هفته قبل نیز گفتم که پنج بازیکن را در اختیار نداریم اما نشان دادیم به معنای واقعی کلمه یک تیم هستیم و هر کسی در پازل تاکتیکی قرار گیرد، وظیفه‌شناس کار خود را انجام می‌دهد تا مصدومان به تیم اضافه شوند.

وی عنوان کرد: من فردی ایده‌آل‌گرا هستم و تیممان تا دقایق آخر می‌جنگد و هیچ کم‌کاری در کار نیست تا نتیجه بازی قبل ما را گول نزیند و با تمام وجود تلاش می‌کنیم از بازی فردا با سه امتیاز خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، درباره اصطلاح «فولاد تایم»، بیان کرد: فولاد تایم را دلی روی تیمم گذاشتم و این یک کار تیمی است و دوست دارم این روند ادامه‌دار باشد.

وی همچنین درباره استفاده از جوانان خوزستانی گفت: درهای تیم بزرگسالان فولاد به روی هر جوان مستعد خوزستانی باز است و من فضا را فراهم می‌کنم تا آن‌ها ارزش افزوده باشگاه و ملی‌پوشان آینده باشند.