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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

فولاد با تمام وجود برابر آلومینیوم می‌جنگد

فولاد با تمام وجود برابر آلومینیوم می‌جنگد

اهواز - سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: بازیکنان فولاد با وجود خستگی و مصدومیت‌ها با تمام وجود برابر آلومینیوم اراک می‌جنگند تا با کسب سه امتیاز دل هواداران را شاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک، اظهار کرد: بعد از برد شیرینی که مقابل پرسپولیس داشتیم به بازیکنان گفتم باید آن بازی را فراموش کنیم زیرا آلومینیوم تیمی قابل احترام است و درست مانند فولاد دوست دارد فوتبال رو به جلو بازی کند.

وی با اشاره به اینکه فولاد ۴۸ ساعت دیرتر از حریف بازی کرده است، افزود: ما همیشه دوست داریم بازی‌مان را به حریف دیکته کنیم و شناخت خیلی خوبی از حریف داریم و همه جور خودمان را آماده کرده‌ایم تا یک بازی خوب و همراه با امتیاز به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: هواداران یار اصلی ما هستند و می‌دانم شرایط آمد و رفت آن‌ها به ورزشگاه سخت است اما از آن‌ها می‌خواهم به ورزشگاه بیایند و اگر هم نتوانستند، انرژی مثبت خود را از راه دور بفرستند.

مطهری درباره وضعیت مصدومان تیمش، ادامه داد: هفته قبل نیز گفتم که پنج بازیکن را در اختیار نداریم اما نشان دادیم به معنای واقعی کلمه یک تیم هستیم و هر کسی در پازل تاکتیکی قرار گیرد، وظیفه‌شناس کار خود را انجام می‌دهد تا مصدومان به تیم اضافه شوند.

وی عنوان کرد: من فردی ایده‌آل‌گرا هستم و تیممان تا دقایق آخر می‌جنگد و هیچ کم‌کاری در کار نیست تا نتیجه بازی قبل ما را گول نزیند و با تمام وجود تلاش می‌کنیم از بازی فردا با سه امتیاز خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، درباره اصطلاح «فولاد تایم»، بیان کرد: فولاد تایم را دلی روی تیمم گذاشتم و این یک کار تیمی است و دوست دارم این روند ادامه‌دار باشد.

وی همچنین درباره استفاده از جوانان خوزستانی گفت: درهای تیم بزرگسالان فولاد به روی هر جوان مستعد خوزستانی باز است و من فضا را فراهم می‌کنم تا آن‌ها ارزش افزوده باشگاه و ملی‌پوشان آینده باشند.

کد مطلب 6993846

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