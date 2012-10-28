مجید هوتن در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ اظهار داشت: در فصل قبل صبای قم همواره جزو تیم‌های مطرح و سرسخت لیگ برتر بود، به همین خاطر با کادر فنی جدید مصمم هستیم که در این فصل نیز موفقیت های لیگ یازدهم را زنده کنیم.



می‌خواهیم به جایگاهی که استحقاق آن را داریم دست یابیم



وی تصریح کرد: در فصل‌ قبل همواره با قدرت با حریفان روبه‌رو می‌شدیم و این مهم ما را به اهداف خود نزدیک می‌ساخت، اکنون یک بار دیگر این توانایی را به دست آورده ایم و می‌توانیم به جایگاهی که استحقاق آن را داریم دست یابیم.



هافبک جوان سفیدپوشان صبای قم با بیان اینکه در این فصل تیمش به دنبال قرار گرفتن در جمع تیم‌های صدر جدولی است، عنوان داشت: از امکانات، بازیکنان حرفه‌ای و کادر فنی خوبی سود می‌بریم که رسیدن به هدف فوق را مقدور می‌سازد.



وی با بیان اینکه صبای قم امسال نیز تیم جوانی را به میدان فرستاده است، اضافه کرد: تیم ما امسال تیمی متشکل از جوانان و با تجربه های را با انگیزه بیشتری راهی میدان کرده و مصمم هستیم در پایان لیگ حداقل در جمع چهار تیم برتر جدول باشیم.



این بازیکن در بخش دیگری از صحبت های خود به دیدار آتی تیمش برابر فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور اشاره کرد و ابراز داشت: برای تیمی که می‌خواهد در جمع برترین‌ها باشد، هر بازی حکم فینال را دارد.



می‌توانیم مقابل فولاد خوزستان سه امتیاز را بگیریم



هافبک جوان صبای قم که در سمت چپ خط میانی بازی می‌کند در ادامه تاکید کرد: بنابراین مقابل فولاد خوزستان برای کسب سه امتیاز به میدان رفته و تمام تلاش خود را برای شکست حریف در ورزشگاه یادگار امام قم انجام خواهیم داد.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا صبای قم توانایی پیروزی در هفتمین بازی خانگی خود را دارد؟ عنوان داشت: هفته گذشته موفق به شکست آلومینیوم سرسخت در ورزشگاه اختصاصی حریف شدیم و به طور قطع در قم می‌توانیم مقابل فولاد خوزستان سه امتیاز را بگیریم.



هوتن متذکر شد: علت این است که بازیکنان و کادر فنی صبای قم از انگیزه و روحیه بالایی برخوردار بوده و از نظر تاکتیکی و تکنیکی بر حریف برتری داریم، از سوی دیگر با مشاهده دیدارهای اخیر فولاد و برنامه‌های کادر فنی شناخت خوبی از خوزستانی‌ها پیدا کرده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، سه امتیاز را در شهر مقدس قم نگه می‌داریم.



لازم به ذکر است، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و صبای قم از هفته چهاردهم دور رفت دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشورمان روز چهار‌شنبه این هفته به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام این شهر برگزار خواهد شد.

