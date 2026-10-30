به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در حطبه های نماز جمعه این هفته خاش با اشاره به جایگاه جوانان و نوجوانان در آینده جامعه اظهار کرد: سلامت اقتصادی، جسمی و دینی از عوامل مؤثر در زندگی مطلوب هستند، اما سلامت اعتقادی نخستین پایه سلامت جامعه به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت خاش افزود: پرورش ایمان قلبی و اعتقاد صحیح در نوجوانان اهمیت زیادی دارد و جوانان با پایبندی به باورهایی همچون توحید، نبوت و معاد می‌توانند زندگی خود را بر پایه آموزه‌های دینی شکل دهند و برای خانواده و جامعه مفید باشند.

عقلانیت و دینداری؛ دو مسیر مکمل برای حل مشکلات

وی با اشاره به مشکلات جوانان از جمله بیکاری و مسائل معیشتی گفت: برای رفع مشکلات زندگی باید برنامه‌ریزی و تلاش کرد، اما این مسیر نباید به فاصله گرفتن از دین و ارزش‌های اخلاقی منجر شود.

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر نبود تعارض میان عقل و دین تصریح کرد: تعقل و دینداری در کنار یکدیگر می‌توانند به یافتن راهکارهای مناسب برای مسائل فردی و اجتماعی کمک کنند و آموزه‌های دینی نیز در عرصه‌های مختلف زندگی راهنمای انسان هستند.

وی سیره پیامبر اکرم(ص) و آموزه‌های قرآن را از الگوهای مناسب برای زندگی دانست و بر ضرورت توجه جوانان به پیوند اخلاق و دینداری تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت خاش همچنین با اشاره به تأثیرپذیری جوانان از فضای مجازی خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر جامعه و شبکه‌های اجتماعی به‌تنهایی نمی‌توانند الگوی مناسبی برای زندگی جوانان باشند و رفتار و انتخاب‌های آنان باید با معیارهای اخلاقی و دینی سنجیده شود.

وی ایمان را عامل هدفمندی زندگی و تقویت سلامت روح دانست و افزود: انسان نباید تمام هدف خود را به ثروت‌اندوزی محدود کند، بلکه باید با تفکر و تعقل درباره آفرینش و هستی، شناخت عمیق‌تری از خالق پیدا کند.

مولوی حسین‌زهی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته سلامت، بر ضرورت دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی تأکید کرد و گفت: گسترش پوشش بیمه سلامت و کاهش هزینه‌های درمان برای اقشار آسیب‌پذیر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی دسترسی به خدمات سلامت را از حقوق اساسی مردم دانست و خواستار حمایت بیشتر از خانواده‌های کم‌برخوردار برای بهره‌مندی از خدمات درمانی شد.