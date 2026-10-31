سه بازیکن خطرناک الشمال برای دیدار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الشمال قطر که در نخستین حضور خود در لیگ نخبگان آسیا توانسته نتایج قابل توجهی کسب کند، حریف بعدی استقلال ایران در این رقابت‌ها خواهد بود. دو تیم شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی بصره عراق به مصاف یکدیگر می‌روند. دیداری که برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت مهره‌های تأثیرگذار حریف قطری می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های فنی استقلال داشته باشد.

الشمال در نخستین تجربه آسیایی خود نشان داده که حریفی دست‌وپا بسته نیست و توانایی رقابت با تیم‌های بزرگ قاره را دارد. این تیم در یکی از مهم‌ترین نتایج خود موفق شد الهلال عربستان را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. پیروزی تاریخی که توجه رسانه‌های قطری را نیز به عملکرد این تیم جلب کرد. روزنامه العرب قطر در گزارشی با تمجید از عملکرد الشمال این تیم را مجموعه‌ای متفاوت توصیف کرد که با برخورداری از بازیکنان باکیفیت، روحیه جنگندگی و انسجام تیمی توانسته در نخستین حضور آسیایی خود توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد.

محرز؛ ستاره‌ای که می‌تواند خط دفاع استقلال را به دردسر بیندازد

یکی از مهم‌ترین مهره‌های الشمال ریاض محرز، ستاره الجزایری این تیم است که در پیروزی ۳ بر یک مقابل الهلال نقش پررنگی داشت. محرز با تکنیک فردی، قدرت دریبل‌زنی و توانایی ایجاد موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان خط حمله الشمال به شمار می‌رود. عملکرد او مقابل الهلال به اندازه‌ای تأثیرگذار بود که رسانه‌های قطری به‌طور ویژه از نقش این بازیکن در ثبت نخستین پیروزی آسیایی الشمال تمجید کردند.

بغداد بونجاح؛ مهاجم باتجربه و گلزن قطری‌ها

بغداد بونجاح مهاجم سرشناس الجزایری دیگر مهره مهم الشمال است که تجربه حضور در فوتبال قطر و رقابت‌های آسیایی را در کارنامه دارد. او با قدرت بدنی، شم گلزنی و توانایی حضور مؤثر در محوطه جریمه می‌تواند خط دفاع استقلال را با چالش جدی مواجه کند. بونجاح در کنار محرز یکی از مهم‌ترین امیدهای هجومی تیم قطری برای رسیدن به دروازه استقلال خواهد بود.

محمدعلی بن رمضان؛ هافبک تأثیرگذار در میانه میدان

سومین بازیکن مهم الشمال، محمدعلی بن رمضان هافبک تونسی این تیم است که در کنار دو ستاره الجزایری نقش مهمی در ساختار فنی الشمال ایفا می‌کند. توانایی بازی‌سازی، حضور در نبردهای میانه میدان و مشارکت در انتقال توپ از دفاع به حمله از ویژگی‌های این بازیکن محسوب می‌شود. البته بن رمضان در دیدار اخیر الشمال مقابل السد با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد و وضعیت حضور او در دیدار برابر استقلال باید مشخص شود.

در جدول منطقه غرب آسیا در لیگ نخبگان، تیم استقلال با 3 بازی و 6 امتیاز در رده چهارم است و الشمال با همین تعداد بازی و 5 امتیاز در مکان ششم قرار گرفته است.