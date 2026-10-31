سه کشور آسیایی خواستار خرید منچستریونایتد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه منچستریونایتد طی ۱۲ ماه گذشته با ابراز علاقه سرمایه‌گذاران جدیدی از منطقه خاورمیانه برای خرید این باشگاه مواجه شده است.

«بن جیکوبز» خبرنگار انگلیسی گزارش داد که سرمایه‌گذارانی از کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی در این مدت درباره امکان خرید باشگاه منچستریونایتد پرس‌وجو کرده‌اند.

علاقه سرمایه‌گذاران سعودی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و برخی سرمایه‌گذاران خصوصی در حال بررسی تشکیل کنسرسیومی برای خرید این باشگاه انگلیسی هستند.

در سوی دیگر مذاکرات با طرف اماراتی جدی‌تر بوده، اما این گفت‌وگوها هرگز به ارائه پیشنهاد رسمی برای خرید منچستریونایتد منجر نشده است.

همچنین گفته می‌شود شیخ جاسم بن حمد آل ثانی که پیش‌تر برای خرید منچستریونایتد اقدام کرده بود، در هیچ‌یک از تحرکات و مذاکرات جدید برای تصاحب این باشگاه نقشی ندارد.