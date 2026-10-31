به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان ظهر شنبه در نشست تبیین رسالت‌های طلبگی در مدرسه علمیه الزهرا(س) شیراز، طلبگی را مسیری برای خودسازی معنوی، خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) و نقش‌آفرینی در جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت نیت خالصانه در آغاز مسیر طلبگی گفت: ورود به حوزه علمیه آغاز یک چله بزرگ معنوی و عهدی ماندگار برای خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) است و بر اساس بیان حضرت فاطمه زهرا(س)، هرکس عبادت خالصانه خود را به درگاه الهی تقدیم کند، پروردگار متعال نیز بهترین مصلحت‌ها را برای زندگی او مقدر می‌فرماید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت شناخت انسان از جایگاه و رسالت خویش افزود: انسان در مسیر خودسازی باید سه مؤلفه مبدأ، مسیر و مقصد را بشناسد؛ چراکه تا زمانی که نداند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، به شناخت واقعی از رسالت خود و آرامش حقیقی دست پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام ولدان خودشناسی را پایه‌گذار خداشناسی دانست و بیان کرد: آرامش گمشده بشریت امروز با رویه‌های کاذب و فراموشی به دست نمی‌آید، بلکه بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، آرامش پایدار تنها در پرتو ذکر و یاد خدا حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: انسان صبور در دل سختی‌ها و دشواری‌ها می‌تواند زیبایی‌های سنت الهی را مشاهده کند؛ همان‌گونه که حضرت زینب کبری(س) در اوج مصائب، جلوه‌های حکمت و اراده الهی را می‌دیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تبیین ابعاد اجتماعی رسالت طلبگی خاطرنشان کرد: رسالت حقیقی طلبه نباید به خودسازی فردی محدود شود، بلکه باید از این مرحله عبور کرده و به جامعه‌پردازی و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی برسد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به شرایط کنونی و گسترش جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: طلاب در این عرصه مسئولیتی تعیین‌کننده بر عهده دارند و باید با تقویت بنیه معرفتی، معنوی و بصیرتی خود، برای ایفای نقش مؤثر در جامعه و صیانت از باورهای دینی آماده باشند.