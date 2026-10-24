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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

حضرت زهرا (س)؛ نخستین پرچم‌دار دفاع از ولایت

حضرت زهرا (س)؛ نخستین پرچم‌دار دفاع از ولایت

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، سیره حضرت زهرا (س) را الگویی ماندگار از بصیرت، روشنگری و ایستادگی در دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت تبیین این الگو برای نسل امروز تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، گفت: دفاع آن حضرت از امیرالمؤمنین علی (ع)، صرفاً دفاع از همسر یا یک شخصیت اجتماعی نبود، بلکه دفاع از مسیری بود که آن را ادامه راه پیامبر (ص) و حافظ حقیقت دین می‌دانست.

وی افزود: حضرت زهرا (س) به ما آموخت که محبت به ولایت، زمانی به کمال می‌رسد که با شناخت، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در لحظه‌های دشوار همراه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه خطبه فدکیه گفت: حضرت زهرا (س) در این خطبه، علاوه بر بیان مطالبات خود، به تبیین معارف دینی و مسئولیت جامعه اسلامی پرداخت و با استدلال و یادآوری مبانی دین، موضع خود را درباره تحولات پس از رحلت پیامبر (ص) بیان کرد.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که دفاع از حق نباید به سکوت در برابر مسائل سرنوشت‌ساز منجر شود، بلکه باید با آگاهی، استدلال و اخلاق همراه باشد.

ولایت‌مداری؛ فراتر از شعار و ابراز ارادت

وی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا (س) است، اظهار کرد: دفاع از ولایت تنها به حضور در مراسم و ابراز ارادت محدود نمی‌شود، بلکه در اصلاح جامعه، تربیت نسل آگاه و دفاع حکیمانه از حقیقت نیز معنا پیدا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: ایستادگی در مسیر حق با بی‌اخلاقی و تندی یکسان نیست؛ بلکه دفاع مؤثر از حقیقت به صداقت، عدالت، استقامت و رعایت حرمت انسان‌ها نیاز دارد.

سیره فاطمی؛ الگویی برای نسل امروز

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت تبدیل محبت اهل‌بیت (ع) به مسئولیت عملی، خاطرنشان کرد: اگر حضرت زهرا (س) را نخستین مدافع حریم ولایت می‌دانیم، باید این باور را با شناخت عمیق، تبیین مستدل، رعایت اخلاق، تربیت نسل آگاه و خدمت صادقانه به مردم همراه کنیم.

وی یادآور شد: ولایت فقط حقیقتی برای دوست داشتن نیست، بلکه حقیقتی برای شناختن، تبیین کردن و مسئولانه از آن دفاع کردن است.

کد مطلب 6988090

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