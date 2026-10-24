حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، گفت: دفاع آن حضرت از امیرالمؤمنین علی (ع)، صرفاً دفاع از همسر یا یک شخصیت اجتماعی نبود، بلکه دفاع از مسیری بود که آن را ادامه راه پیامبر (ص) و حافظ حقیقت دین می‌دانست.

وی افزود: حضرت زهرا (س) به ما آموخت که محبت به ولایت، زمانی به کمال می‌رسد که با شناخت، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در لحظه‌های دشوار همراه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه خطبه فدکیه گفت: حضرت زهرا (س) در این خطبه، علاوه بر بیان مطالبات خود، به تبیین معارف دینی و مسئولیت جامعه اسلامی پرداخت و با استدلال و یادآوری مبانی دین، موضع خود را درباره تحولات پس از رحلت پیامبر (ص) بیان کرد.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که دفاع از حق نباید به سکوت در برابر مسائل سرنوشت‌ساز منجر شود، بلکه باید با آگاهی، استدلال و اخلاق همراه باشد.

ولایت‌مداری؛ فراتر از شعار و ابراز ارادت

وی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا (س) است، اظهار کرد: دفاع از ولایت تنها به حضور در مراسم و ابراز ارادت محدود نمی‌شود، بلکه در اصلاح جامعه، تربیت نسل آگاه و دفاع حکیمانه از حقیقت نیز معنا پیدا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: ایستادگی در مسیر حق با بی‌اخلاقی و تندی یکسان نیست؛ بلکه دفاع مؤثر از حقیقت به صداقت، عدالت، استقامت و رعایت حرمت انسان‌ها نیاز دارد.

سیره فاطمی؛ الگویی برای نسل امروز

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت تبدیل محبت اهل‌بیت (ع) به مسئولیت عملی، خاطرنشان کرد: اگر حضرت زهرا (س) را نخستین مدافع حریم ولایت می‌دانیم، باید این باور را با شناخت عمیق، تبیین مستدل، رعایت اخلاق، تربیت نسل آگاه و خدمت صادقانه به مردم همراه کنیم.

وی یادآور شد: ولایت فقط حقیقتی برای دوست داشتن نیست، بلکه حقیقتی برای شناختن، تبیین کردن و مسئولانه از آن دفاع کردن است.