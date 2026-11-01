فارس در مسیر تربیت ۵۵ هزار حافظ قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان ظهر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس، با اشاره به آموزه‌های تربیتی آیه پنجم سوره مبارکه یونس، گفت: قرآن کریم برای همه انسان‌ها نازل شده و باید از آن به‌عنوان نقشه راهی برای تعالی و رشد بشریت بهره گرفت.

وی با تشریح پنج محور تربیتی این آیه شریفه افزود: قرآن کریم در گام نخست نگرش و جهان‌بینی انسان را متحول می‌کند، سپس به درون انسان نفوذ کرده و زمینه شفای قلب و جان او را فراهم می‌آورد و در ادامه، با به‌رسمیت شناختن حق انتخاب، مسیر هدایت و دستیابی به رحمت الهی را پیش روی انسان قرار می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه قرآن تنها کتاب تلاوت و مختص مناسبت‌ها و محافل مذهبی نیست، گفت: قرآن کتاب زندگی است و باید از نور و معارف آن برای پیمودن مسیر رشد و کمال بهره گرفت.

قرآن باید به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود

حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس، بررسی مصوبات جلسه گذشته، تبیین وظایف دستگاه‌های عضو شورا، توسعه شوراهای قرآنی شهرستان‌ها و بررسی جشنواره جبرئیل امین را از محورهای این نشست برشمرد.

وی با اشاره به ساختار فعالیت‌های شورای قرآنی استان بیان کرد: برای پیشبرد اهداف این شورا، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های آموزش عمومی، تدبر و زندگی با آیه‌ها، پژوهش و آموزش عالی، مستندات قرآنی منویات رهبر معظم انقلاب، تبلیغ و ترویج، قرائت و اقراء، حفظ و گفتمان‌سازی تشکیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از پیش‌بینی سازوکارهای تخصصی در دبیرخانه شورا برای پیگیری مصوبات، توسعه شوراهای قرآنی شهرستان‌ها، نظارت و ارزیابی فعالیت دستگاه‌ها، ساماندهی مجمع خیران و واقفان قرآنی، توسعه فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی خبر داد.

۵۵ هزار نفر؛ هدف سال نخست نهضت حفظ قرآن در فارس

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت گسترش نهضت حفظ قرآن کریم و تحقق منویات رهبر شهید انقلاب در این زمینه گفت: تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از حافظان قرآن برای همراهی با این نهضت اعلام آمادگی کرده‌اند و دوره‌های آموزشی نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی فعالیت‌های قرآنی، کمرنگ بودن گفتمان قرآن کریم در جامعه است، افزود: برای تقویت این جریان، برنامه رادیویی «حافظ شو» با محوریت حفظ آیات جزء سی‌ام قرآن کریم و ارائه نکات تدبری، روزانه به مدت ۶ دقیقه از رادیو فارس پخش می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی حفظ قرآن نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیشران برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان پیش‌بینی شده است، اما تاکنون اعتبار لازم برای تولید و اجرای این برنامه تأمین نشده است.

درخواست از استاندار فارس برای فرماندهی قرارگاه قرآنی

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف قرآنی استان، از استاندار فارس خواست فرماندهی قرارگاه قرآنی استان را شخصاً بر عهده بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است حرکت عمومی قرآنی در جامعه شکل بگیرد، همه دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های خود را پای کار بیاورند و این موضوع به تأمین اعتبار و نظارت مستمر نیاز دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای نهضت ملی حفظ قرآن کریم خاطرنشان کرد: سهم استان فارس از هدف ۱۰ میلیون حافظ قرآن، متناسب با جمعیت استان، حدود ۵۵۵ هزار نفر برآورد شده که برای سال نخست، جذب و آموزش ۵۵ هزار نفر هدف‌گذاری شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و ظرفیت‌های مردمی، روند گفتمان‌سازی قرآن کریم و توسعه نهضت حفظ قرآن در استان فارس شتاب بیشتری بگیرد.