به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان ظهر دوشنبه در نشست طرح «پیوند آفتاب» با رابطان حجاب و عفاف مواکب و محلات شیراز گفت: فعالیت در حوزه عفاف و حجاب تنها با بیان مطالب نقلی و روایی به نتیجه نمی‌رسد، بلکه شیوه ارتباط، رفتار، سعه‌صدر و برنامه‌های فرهنگی نیز باید متناسب با شرایط امروز جامعه و ویژگی‌های نسل جدید باشد.

وی با اشاره به محدود بودن فرصت برقراری ارتباط مؤثر با نوجوانان افزود: فعالان فرهنگی باید در طراحی برنامه‌ها، نیازها و اقتضائات مخاطبان را بشناسند و از شیوه‌های جذاب و متناسب با شرایط آنان استفاده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر اینکه فعالیت‌های حوزه عفاف و حجاب نباید به مخاطبان همراه محدود شود، گفت: لازم است ارتباط فرهنگی با عموم مردم گسترش یابد و برای گروه‌های مختلف جامعه برنامه‌ریزی شود.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه نگرانی درباره وضعیت عفاف و حجاب قابل درک است، تصریح کرد: راهکار پایدار در این حوزه، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد ارتباط سازنده با مردم است.

وی ادامه داد: افرادی که در موضوع حجاب همراهی کمتری دارند نیز بخشی از خانواده و جامعه ما هستند؛ بنابراین، باید از رفتارهایی که به فاصله‌گیری و تقابل منجر می‌شود پرهیز کرد و زمینه گفت‌وگو، شناخت دغدغه‌ها و اصلاح نگرش‌ها را فراهم آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: برای ایجاد تغییرات مثبت و پایدار، نباید تنها بر نمودهای ظاهری مسائل اجتماعی تمرکز کرد، بلکه شناخت زمینه‌های شکل‌گیری نگرش‌ها و به‌کارگیری روش‌های فرهنگی متناسب نیز ضروری است.

نقش نوجوانان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت زنان و دختران در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: زنان و دختران می‌توانند در محلات و مواکب نقش مؤثری در تقویت فرهنگ عفاف و حجاب داشته باشند و هر فعال فرهنگی نیز متناسب با ظرفیت محیط خود می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در خانواده و جامعه باشد.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت در مدارس و محلات افزود: در برنامه‌ریزی فرهنگی برای نوجوانان باید از ظرفیت هم‌سالان آنان استفاده کرد؛ زیرا انتقال پیام از سوی فردی هم‌سن‌وسال که ارتباط نزدیک‌تری با مخاطب دارد، می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: به‌جای محدود کردن فعالیت‌ها به حضور مستقیم بزرگسالان در مدارس، می‌توان نوجوانان مستعد را شناسایی و برای فعالیت‌های فرهنگی آموزش داد.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه شرایط فرهنگی محلات با یکدیگر متفاوت است، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی باید متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای هر منطقه طراحی شوند و نمی‌توان برای همه محلات نسخه‌ای واحد در نظر گرفت.

اعتمادسازی؛ مقدمه اثرگذاری فرهنگی

وی اعتمادسازی را از عوامل مؤثر در پذیرش پیام‌های فرهنگی دانست و بیان کرد: در بسیاری از موارد، رفتار عملی، محبت و همراهی صادقانه بیش از سخنرانی و توصیه مستقیم اثرگذار است.

حجت الاسلام ولدان افزود: هنگامی که فعال فرهنگی با رفتار مسئولانه و اقدامات خیرخواهانه اعتماد مخاطب را جلب کند، زمینه پذیرش سخنان و توصیه‌های او نیز فراهم‌تر می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به تجربه کمک به خانواده‌ای درگیر مشکلات گفت: گاهی یک اقدام انسانی و خیرخواهانه می‌تواند زمینه تغییرات مثبت و ماندگار را در زندگی افراد فراهم کند؛ ازاین‌رو، فعالان فرهنگی باید پیش از هر چیز، صداقت و خیرخواهی خود را در عمل نشان دهند.

وی در پایان بر ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: فعالان این عرصه نباید منزوی یا منفعل باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی برای کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و دیگر اقشار جامعه، فعالیت‌های خود را ادامه دهند و در کنار تلاش عملی، از دعا و توکل نیز غافل نشوند.