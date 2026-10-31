محبوبه پورشیروانی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی «الهیات بعثت» در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در تحقق اهداف بعثت اجتماعی گفت: بانوان در شرایط حساس اجتماعی، علاوه بر رسالت مهم تربیتی و فرهنگی در خانواده، در عرصه عمومی و حضور آگاهانه در میدان جامعه نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای بینش و آگاهی اجتماعی بانوان افزود: حضور بانوان در اجتماعات مردمی باید برخاسته از بصیرت، ایمان و شناخت درست از شرایط جامعه باشد و آنان می‌توانند با حفظ هویت دینی و انقلابی، تبیین ارزش‌ها و تقویت روحیه همبستگی، نقش مهمی در انتقال پیام آگاهی و امید به نسل جوان ایفا کنند.

پورشیروانی با بیان اینکه خیابان تنها عرصه حضور فیزیکی نیست، تصریح کرد: این فضا می‌تواند میدان نمایش وحدت، همدلی، مطالبه‌گری آگاهانه و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی باشد و بانوان با حضور مسئولانه و هوشمندانه خود می‌توانند در برابر جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن، با تکیه بر منطق، گفت‌وگو و تبیین حقیقت نقش‌آفرینی کنند.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، پیوند میان آگاهی، ایمان و کنش اجتماعی را از مهم‌ترین رسالت‌های بانوان دانست و گفت: این رسالت از خانواده آغاز می‌شود، در جامعه گسترش می‌یابد و در حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه‌های اجتماعی جلوه پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی «الهیات بعثت» در شیراز بیان کرد: نخستین روز این کارگاه با موضوع «بعثت ۹۰ میلیونی؛ تجلی تقابل عاشورایی» و با حضور جمعی از بانوان استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

پورشیروانی ادامه داد: این برنامه به میزبانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس و با تدریس حجت‌الاسلام والمسلمین زکی‌پور، از اساتید حوزه و دانشگاه، در دو روز ویژه بانوان برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در این کارگاه افزود: در جریان این برنامه، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ضمن خداقوت به استاد و شرکت‌کنندگان، بخشی از مباحث و موضوعات مرتبط با محورهای آموزشی کارگاه را تبیین کرد.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، بررسی تقابل اسلام و استکبار در نظم جهانی معاصر، ترسیم خطوط کلی نظم گذشته و آینده جهان، عملیات راهبردی سیلی و انتقام و تبیین نصاب و شعاع بعثت امت را از مهم‌ترین محورهای این دوره آموزشی برشمرد.

پورشیروانی هدف از برگزاری این دوره را تعمیق مبانی معرفتی و فکری، ارتقای بینش راهبردی بانوان فرهیخته و اساتید حوزه و دانشگاه و آشنایی عمیق‌تر با منظومه فکری انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی یادآور شد: دومین روز این کارگاه آموزشی نیز پنجشنبه ۸ آبان‌ماه با ادامه مباحث تخصصی و آموزشی ویژه بانوان برگزار شد.