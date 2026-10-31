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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

«بعثت ۹۰ میلیونی»؛ محور تبیین نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان در شیراز

«بعثت ۹۰ میلیونی»؛ محور تبیین نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان در شیراز

شیراز-مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری کارگاه «الهیات بعثت» در شیراز خبر داد و گفت: نقش‌آفرینی آگاهانه بانوان در عرصه اجتماعی و تقویت انسجام ملی را از اهداف این کارگاه بود.

محبوبه پورشیروانی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی «الهیات بعثت» در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در تحقق اهداف بعثت اجتماعی گفت: بانوان در شرایط حساس اجتماعی، علاوه بر رسالت مهم تربیتی و فرهنگی در خانواده، در عرصه عمومی و حضور آگاهانه در میدان جامعه نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای بینش و آگاهی اجتماعی بانوان افزود: حضور بانوان در اجتماعات مردمی باید برخاسته از بصیرت، ایمان و شناخت درست از شرایط جامعه باشد و آنان می‌توانند با حفظ هویت دینی و انقلابی، تبیین ارزش‌ها و تقویت روحیه همبستگی، نقش مهمی در انتقال پیام آگاهی و امید به نسل جوان ایفا کنند.

پورشیروانی با بیان اینکه خیابان تنها عرصه حضور فیزیکی نیست، تصریح کرد: این فضا می‌تواند میدان نمایش وحدت، همدلی، مطالبه‌گری آگاهانه و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی باشد و بانوان با حضور مسئولانه و هوشمندانه خود می‌توانند در برابر جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن، با تکیه بر منطق، گفت‌وگو و تبیین حقیقت نقش‌آفرینی کنند.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، پیوند میان آگاهی، ایمان و کنش اجتماعی را از مهم‌ترین رسالت‌های بانوان دانست و گفت: این رسالت از خانواده آغاز می‌شود، در جامعه گسترش می‌یابد و در حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه‌های اجتماعی جلوه پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی «الهیات بعثت» در شیراز بیان کرد: نخستین روز این کارگاه با موضوع «بعثت ۹۰ میلیونی؛ تجلی تقابل عاشورایی» و با حضور جمعی از بانوان استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

پورشیروانی ادامه داد: این برنامه به میزبانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس و با تدریس حجت‌الاسلام والمسلمین زکی‌پور، از اساتید حوزه و دانشگاه، در دو روز ویژه بانوان برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در این کارگاه افزود: در جریان این برنامه، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ضمن خداقوت به استاد و شرکت‌کنندگان، بخشی از مباحث و موضوعات مرتبط با محورهای آموزشی کارگاه را تبیین کرد.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، بررسی تقابل اسلام و استکبار در نظم جهانی معاصر، ترسیم خطوط کلی نظم گذشته و آینده جهان، عملیات راهبردی سیلی و انتقام و تبیین نصاب و شعاع بعثت امت را از مهم‌ترین محورهای این دوره آموزشی برشمرد.

پورشیروانی هدف از برگزاری این دوره را تعمیق مبانی معرفتی و فکری، ارتقای بینش راهبردی بانوان فرهیخته و اساتید حوزه و دانشگاه و آشنایی عمیق‌تر با منظومه فکری انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی یادآور شد: دومین روز این کارگاه آموزشی نیز پنجشنبه ۸ آبان‌ماه با ادامه مباحث تخصصی و آموزشی ویژه بانوان برگزار شد.

کد مطلب 6994873

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