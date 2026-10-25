رشد ۳۰ درصدی اعتکاف در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر یکشنبه در جلسه ستاد اعتکاف استان فارس، با اشاره به جایگاه اعتکاف در تقویت زیست مؤمنانه و ارتقای معنویت جامعه، گفت: اعتکاف فرصتی سه‌روزه برای کسب انرژی معنوی و تقویت ایمان است تا افراد بتوانند در طول سال با انگیزه و توان بیشتری مسیر زندگی مؤمنانه را دنبال کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به آمار اعتکاف در سال گذشته بیان کرد: در این سال یک‌هزار و ۹۴۶ محل برگزاری اعتکاف در استان فعال بود و میزان مشارکت نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه بیشترین جمعیت معتکفان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند، افزود: سال گذشته پیش‌بینی اولیه برای حضور دانش‌آموزان حدود ۶۰ هزار نفر بود، اما با استقبال گسترده، شمار دانش‌آموزان معتکف به ۷۶ هزار نفر رسید.

توسعه اعتکاف‌های تخصصی و خانوادگی

حجت الاسلام ولدان با اشاره به تنوع برنامه‌های اعتکاف در فارس گفت: در کنار اعتکاف‌های عمومی، سال گذشته برنامه‌های تخصصی از جمله اعتکاف‌های معلم و شاگردی، پدر و پسری، مادر و دختری و همچنین اعتکاف ویژه مشاوران و معلمان برگزار شد.

وی ادامه داد: امسال نیز توسعه اعتکاف‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف مردم فراهم شود.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های مردمی در برگزاری اعتکاف افزود: تقویت ظرفیت‌های مردمی و شکل‌گیری هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های اعتکاف در استان کمک کند.

شیراز در مسیر تقویت جایگاه ملی فعالیت‌های قرآنی

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان فارس، از برنامه‌ریزی برای برگزاری بیست‌ و پنجمین جشنواره «جبرئیل امین» در شیراز خبر داد و گفت: مؤسسه قرآنی بیت‌الاحزان با بیش از ۲۰۰ شعبه در کشور، یکی از ظرفیت‌های مهم قرآنی استان به شمار می‌رود و این جشنواره می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های فارس در سطح ملی را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از جنگ محقق نشد، گفت: برای برگزاری دوره بیست‌وپنجم این رویداد در روز ۱۲ آذرماه برنامه‌ریزی شده است و پیش‌بینی می‌شود حافظان قرآن از سراسر کشور در آن حضور یابند.

وی همچنین پیشنهاد تدوین و اجرای نظام ارزش‌گذاری قرآنی با محوریت شیراز و فارس را مطرح کرد و افزود: این ایده می‌تواند در راستای تقویت جایگاه استان به‌عنوان یکی از قطب‌های قرآنی کشور، در شورای عالی قرآن استان بررسی و پیگیری شود.