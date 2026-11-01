به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به اهمیت احداث کنارگذر جنوبی کرج اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم آزادراهی کشور به شمار می‌رود که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی استان البرز و بهبود ارتباطات جاده‌ای در شبکه حمل‌ونقل کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کنارگذر جنوبی کرج به ۱۷ شهر اصلی کشور در مسیرهای شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب متصل می‌شود، افزود: در حال حاضر، حدفاصل تهران تا محدوده بعد از شهر کرج به دلیل حجم بالای تردد روزانه و افزایش سفرها در ایام تعطیلات، با ترافیک سنگینی مواجه است که این مسئله علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، موجب افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی می‌شود.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بازوند با تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه گفت: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی و آغاز عملیات اجرایی این آزادراه استفاده کنیم. در همین راستا، در این نشست شیوه تأمین منابع مالی و چگونگی ورود سرمایه‌گذار به پروژه با هدف فراهم کردن مقدمات اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت احداث آزادراه چالوس - رامسر اظهار کرد: با تکمیل منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال، پیش‌بینی می‌شود حجم تردد در محدوده چالوس افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ بنابراین لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت و توزیع این حجم از ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این منطقه برنامه‌ریزی کنیم.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی به منطقه چالوس از طریق جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال تأمین می‌شود و در ایام تعطیلات و اوج سفرها، تمرکز این حجم از تردد در محدوده شهری چالوس و مسیرهای ساحلی، مشکلاتی از جمله کاهش سرعت سفر، افزایش مصرف سوخت و بالا رفتن احتمال وقوع تصادفات را به دنبال دارد.

بازوند با اشاره به ویژگی‌های خاص فنی و مهندسی پروژه آزادراه چالوس - رامسر اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های خاص آزادراهی کشور است که اجرای آن به مطالعات و طراحی مهندسی ویژه نیاز دارد. در همین راستا، موضوع سرمایه‌گذاری در این پروژه با سرمایه‌گذار مطرح شده و مطالعات اولیه برای بررسی و ارزیابی در اختیار وی قرار گرفته است تا پس از انجام بررسی‌های لازم و اعلام آمادگی، زمینه ورود به مرحله اجرایی آن فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف این است که با پیش‌بینی و ایجاد مسیرهای جدید، پیش از افزایش بار ترافیکی ناشی از بهره‌برداری از منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال، امکان توزیع مناسب تردد در محدوده چالوس فراهم شود. همچنین با کاهش فشار ترافیکی بر شهرهای ساحلی و مسیرهای عبوری از داخل شهرها، شرایط ایمن‌تر و مناسب‌تری برای سفر ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این دو پروژه علاوه بر ارتقای ظرفیت شبکه آزادراهی کشور، نقش مهمی در مدیریت جریان ترافیک، کاهش اتلاف سوخت و زمان سفر و بهبود ایمنی تردد در محورهای پرتردد کشور خواهد داشت.