صعود سه کاراته کای دیگر ایران در مسابقات روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با راهیابی ۳ کاراته‌کای ایران به دیدار فینال در دومین روز مسابقات جایزه بزرگ روسیه، تعداد فینالیست‌های تیم کشورمان به ۵ نفر رسید. همچنین ۴ کاراته‌کا نیز به دیدار رده‌بندی راه یافتند.

در رقابت‌های امروز، علی زند در کاتای انفرادی، محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم و آتنا محبوب‌بشری در وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان به دیدار فینال راه یافتند تا فردا برای کسب مدال طلا به میدان بروند.

همچنین مهرنگار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی عاشوری در وزن ۸۴+ کیلوگرم و علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم به دیدار رده‌بندی راه یافتند تا فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی بروند.

نتایج نمایندگان ایران در دومین روز مسابقات به شرح زیر است:

در کاتای انفرادی مردان علی زند در گروه پنجم با برتری مقابل نمایندگان پاکستان، روسیه و بلاروس به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک «الکریم رامی» از امارات را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۵ بر صفر مقابل «زیگی زارستا» از اندونزی، جواز حضور در فینال را کسب کرد. زند فردا برای کسب مدال طلا به مصاف ایوان مونته‌نگرو از اسپانیا می‌رود.

مهرنکار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان در مرحله گروهی با برتری برابر حریفانی از بوسنی و روسیه، به‌عنوان نفر نخست گروه هشتم راهی مرحله حذفی شد.

احمدی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب «نورسین علی» از مصر شد، اما با راهیابی حریفش به فینال، فرصت حضور در جدول شانس مجدد را به دست آورد. وی در این مرحله با پیروزی ۹ بر صفر مقابل «سنیا کاراویچ» از بلاروس، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد تا فردا برای کسب مدال برنز به مصاف آیژان باکروآ از قزاقستان برود.

در وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان مبینا حیدری در مرحله گروهی ابتدا مغلوب «واروارا دمنوا» از روسیه شد و در مبارزه دوم «ایلدارونا زاگاروآ» دیگر نماینده روسیه، به برتری رسید و راهی مرحله حذفی شد.

حیدری در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۳ «آیدا بیکمتوآ» از روسیه را شکست داد، اما در نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۴ مقابل «جورجیا زفانیا» از اندونزی مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌رود.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان آتنا محبوب‌بشری با برتری ۱۰ بر ۳ مقابل ماریا مالاخاوا از بلاروس و ۵ بر ۴ برابر صافیا نظامتدینوا از روسیه، به‌عنوان نفر نخست گروه ششم به مرحله حذفی صعود کرد.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ در برابر دریا کورشیچ از روسیه به پیروزی رسید و در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۹ بر صفر سونیتا خالیموا، دیگر نماینده روسیه، را شکست داد و به فینال راه یافت. محبوب‌بشری فردا برای کسب مدال طلا به مصاف صوفیا بروتسلوآ از قزاقستان می‌رود.

محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم با کسب سه پیروزی در مرحله گروهی مقابل «کرلی نوروستکی» و «کونشائو کورمانوف» از روسیه و «عمر بویان» از فرانسه به مرحله حذفی راه یافت.

نعمتی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک «ایوان کودژنیائو» از بلاروس را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۸ بر ۳ مقابل «ریکسون گوژمان» از ونزوئلا، به فینال راه یافت. وی فردا برای کسب مدال طلا به مصاف «آنس بوستانزیچ»ًاز بوسنی می‌رود.

مهدی عاشوری، دیگر نماینده ایران در این وزن، در مرحله گروهی با سه پیروزی مقابل «هوگو آسمت» از فرانسه، «الکسویچ ایگور» از روسیه و «خالد اواد» از بحرین به مرحله حذفی صعود کرد.

عاشوری در مرحله یک‌چهارم نهایی در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه ۴ بر ۴ برابر «آنس بوستانزیچ» از بوسنی شکست خورد و با راهیابی حریفش به فینال، به جدول شانس مجدد رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر «ماکسیموچ روزدف» از روسیه را شکست داد و به دیدار رده‌بندی رسید تا فردا برای کسب مدال برنز با ماکار گولوین از روسیه مبارزه کند..

علی آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم پس از کسب دو پیروزی مقابل «زوراب گابلیا» و «الکساندر پریتموو» از روسیه در مبارزه سوم نیز مقابل «میخایلو واسیلیک» به برتری رسید و به‌عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

آسیابری در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب «ادوارد گاسپاریان» از روسیه شد، اما با صعود حریفش به فینال، به جدول شانس مجدد راه یافت و در این مرحله با نتیجه ۹ بر یک «لازار جوویچ» از مونته‌نگرو را شکست داد تا به دیدار رده‌بندی برسد. وی فردا برای کسب مدال برنز با سورن کوزاکین از ارمنستان مبارزه خواهد کرد.

بدین ترتیب، رقابت‌های دومین روز مسابقات جایزه بزرگ روسیه با راهیابی سه نماینده ایران به دیدارهای فینال و چهار کاراته‌کا به دیدارهای رده‌بندی به پایان رسید. نمایندگان کشورمان فردا، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، برای کسب مدال‌های طلا و برنز به مصاف حریفان خود خواهند رفت.