پشتیبانی امور دام و جهاد کشاورزی در مسیر تامین امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر در راستای تحکیم روابط سازمانی و تقویت همکاری‌های میان‌بخشی، رضازاده، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان البرز، با حضور در دفتر سید محسن موسوی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، انتصاب وی را تبریک گفت و با او دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ضمن استقبال از حضور مدیرکل پشتیبانی امور دام، بر نقش کلیدی این مدیریت در ارتقای خدمات پشتیبانی و حمایت از زنجیره تولید محصولات دامی تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی، تعامل سازنده میان مدیریت استان و ادارات تابعه را از الزامات دستیابی به اهداف استراتژیک در حوزه امنیت غذایی و پایداری تولید دانست.



طرفین در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای پیش‌روی بخش دام و طیور استان، بر استمرار ارتباطات سازمانی، هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و بهره‌گیری از توان کارشناسی مشترک تأکید کردند. در این دیدار همچنین نقش خدمات پشتیبانی در تأمین نیازهای زنجیره تولید، حمایت از فعالان بخش دامی و ارتقای بهره‌وری مورد توجه قرار گرفت.



مدیرکل پشتیبانی امور دام استان البرز نیز در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی، آمادگی این مدیریت را برای همکاری همه‌جانبه با سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه اعلام کرد. وی تقویت همکاری‌های میان‌بخشی را عاملی مهم در بهبود خدمات‌رسانی به بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی دانست.



این دیدار در شرایطی برگزار شد که تأمین پایدار غذا و تقویت زنجیره تولید محصولات دامی، از محورهای مهم سیاست‌گذاری بخش کشاورزی به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند هماهنگی میان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت پشتیبانی امور دام می‌تواند زمینه‌ساز هدایت بهتر منابع، افزایش کیفیت خدمات پشتیبانی و کاهش چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان شود.



بر اساس این گزارش، طرفین بر ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر، تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی میان مدیریت استان و ادارات تابعه تأکید کردند تا اهداف مشترک در حوزه امنیت غذایی، حمایت از تولید پایدار و ارتقای سطح خدمات به فعالان بخش دامی استان البرز محقق شود.