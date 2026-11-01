ایران چگونه چشم پدافند هوایی ارتش آمریکا را کور کرد؟+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس بر اساس تصاویر ماهواره ای و شهادت مسئولان منطقه ای گزارش داد که حملات سنگین ایران علیه پایگاه های آمریکا در منطقه بر روی هدف قرار دادن سامانه های راداری هشدار زودهنگام در بیش از ۲۰ نقطه متمرکز بوده است و بعد از آن هواپیماها و ساختمان ها مورد اصابت قرار گرفتند که خسارت های چندین میلیارد دلاری برجای گذاشته اند.

بر اساس این گزارش، تا اوت گذشته ۱۱۵ حمله پهپادی یا موشکی باعث آسیب یا تخریب تأسیسات ۲۶ پایگاه نظامی و دیگر مناطق حاوی تجهیزات این کشور شده است. ایران در ابتدا حملات خود را علیه آشیانه هواپیماها، رادارها و سامانه های هشدار زودهنگام متمرکز کرد که راه را برای حملات بیشتر علیه انبارها و ساختمان ها فراهم می کرد.

آسوشیتدپرس اذعان کرد که این حملات یک تغییر ریشه ای در نفوذ آمریکا در منطقه ایجاد کرد به طوری که ۲ مسئول منطقه ای اعتراف کردند آمریکا تجهیزات خود را شامل هواپیماها، سامانه های پدافند هوایی و راداری جا به جا کرده است. این در حالی است که سخنگوی پنتاگون مدعی شده بود پایگاه های آمریکا تحت حفاظت خوبی قرار دارند!

نقطه زنی ایران و منهدم شدن ستون پدافندی آمریکا

یکی از شدیدترین حملات ایران علیه نظامیان آمریکا در کویت صورت گرفته که به دنبال آن شش نظامی در جریان حمله پهپادی در ۱ مارس کشته شدند. پایگاه علی السالم کویت نیز دست کم ۳۰ بار بمباران شد و به ۱۵ آشیانه، تعدادی انبار تسلیحاتی و ۱۰ ساختمان آسیب وارد آمد. پادگان بوهرینگ نیز متحمل خسارت های سنگینی شد.

حملات ایران دقیق و نقطه زن بوده و طی ۲ روز نخست جنگ موانعی را که از سامانه های راداری در پایگاه عریفجان کویت و پایگاه بحرین محافظت می کردند هدف قرار داد. رادارهای متحرک پایگاه امیر سلطان عربستان و موفق السلطی اردن نیز مورد اصابت قرار گرفتند. ایران ستون اصلی پدافند هوایی آمریکا یعنی رادارهای هشدار زودهنگام را هدف قرار داد که تعمیر یا جایگزینی آنها سخت و پر هزینه است. رادار مستقر در اردن که منهدم شده یکی از ۱۳ راداری بود که ارتش آمریکا در سراسر جهان آن را در اختیار داشت. هزینه هر رادار به نیم میلیارد دلار می رسد.

بعد از هدف قرار گرفتن رادارها ایران بیش از ۵۰ حمله موفق علیه ۱۸ نقطه در ماه نخست جنگ انجام داد. پایگاه هوایی الظفره در جنوب ابوظبی نیز بارها مورد حمله قرار گرفت و خسارت های سنگینی به آشیانه هواپیماها و دیگر تأسیسات آن وارد آمد.