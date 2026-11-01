ادعای وزیر خزانه داری آمریکا درباره سطح تردد از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر شکست اقتصادی و نظامی کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود مدعی شد: سطح تردد از تنگه هرمز به وضعیت پیش از آغاز درگیری‌ها بازگشته است، با این تفاوت که نفت ایران از این جریان حذف شده است.

وی بدون اشاره به مشکلاتی که بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکا، متحدانش و افزایش قیمت سوخت در آمریکا ایجاد کرده است، ادعا کرد: جهان می‌تواند بدون نفت ایران زندگی کند، اما ایران نمی‌تواند بدون صادرات نفت به حیاتش ادامه دهد.