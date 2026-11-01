به گزارش خبرنگار مهر، افزایش شدید هزینه‌های سوخت در پی تحولات بازار جهانی انرژی، فعالیت یک کشتی تفریحی مسکونی را در کامبوج متوقف کرد و صدها مسافر و خدمه این کشتی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد.

کشتی تفریحی مسکونی «اودیسه» روز سه‌شنبه فعالیت خود را در کامبوج متوقف کرد و شرکت آمریکایی اداره‌کننده آن از مسافران خواست کشتی را ترک کنند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سوخت، ادامه فعالیت این کشتی را با مشکل مواجه کرده است

کشتی تفریحی مسکونی «اودیسه» (The Odyssey) روز سه‌شنبه فعالیت خود را در کامبوج متوقف کرد و شرکت آمریکایی اداره‌کننده آن از مسافران خواست کشتی را ترک کنند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سوخت، ادامه فعالیت این کشتی را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز، شرکت «ویلا وی رزیدنسز» (Villa Vie Residences) مستقر در ایالت فلوریدای آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال شناسایی و فراهم کردن «ترتیبات اقامت موقت» برای ساکنان کشتی اودیسه است.

کشتی اودیسه با طول ۶۴۲ فوت، حدود سه سال پیش از شهر بلفاست در ایرلند شمالی به آب انداخته شد. این کشتی با وعده ارائه سبک زندگی متفاوت مبتنی بر تجمل و اکتشاف، امکان اقامت و سفر دریایی به دور دنیا را برای متقاضیان فراهم می‌کرد. کابین‌های این کشتی نیز برای فروش یا اجاره در اختیار مشتریان قرار گرفته بودند.

این کشتی ظرفیت پذیرش ۶۵۰ نفر را دارد، اما یک مقام کامبوجی روز چهارشنبه اعلام کرد که هنگام توقف فعالیت آن، ۲۰۳ مسافر و ۱۵۶ خدمه در کشتی حضور داشتند.

«لانگ دیمانش»، معاون فرماندار استان پره سیهانوک کامبوج، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که تعدادی از مسافران پیش‌تر از طریق پرواز کامبوج را ترک کرده‌اند و برخی دیگر نیز در شهر بندری سیهانوکویل در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.

وی همچنین اظهار کرد که کشتی اودیسه قرار است پیش از ترک کامبوج در روز شنبه، سوخت‌گیری کند.

در همین حال، «میکائیل پترسون»، یکی از مدیران شرکت ویلا وی رزیدنسز، در پاسخ به پرسش‌هایی از ارائه جزئیات بیشتر درباره وضعیت کشتی خودداری کرد. وی پیش‌تر در بیانیه‌ای که امسال به مناسبت معرفی دومین کشتی کروز مسکونی این شرکت منتشر شده بود، اعلام کرده بود که ۸۵ درصد از واحدهای مسکونی کشتی اودیسه به فروش رسیده است.

افزایش قیمت نفت، گردشگری دریایی را تحت فشار قرار داد

شرکت ویلا وی رزیدنسز در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، با اشاره به افزایش هزینه‌های سوخت اعلام کرد که اقدامات قابل‌توجهی برای کاهش مصرف سوخت انجام داده است، اما این اقدامات نتوانسته افزایش شدید هزینه‌ها را جبران کند.

این شرکت همچنین تأکید کرد که انتقال کامل بار افزایش قیمت سوخت به ساکنان کشتی، راهکار واقع‌بینانه‌ای نیست و در شرایط فعلی، حمایت از ساکنان، خدمه و کارکنان در اولویت قرار دارد.

از زمان آغاز جنگ با ایران در سال جاری میلادی، قیمت جهانی نفت با افزایش همراه شده و جریان عرضه سوخت در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که قیمت نفت در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود طی ماه‌های گذشته رسیده است

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که شرکت در تلاش است طی ۶۰ روز آینده، ساختار خود را اصلاح کرده و سرمایه جدید جذب کند؛ با این حال، این فرآیند همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ نتیجه قطعی درباره آن حاصل نشده است.

در همین ارتباط، یکی از ساکنان کشتی اودیسه در مطلبی وبلاگی توضیح داد که پس از مشاهده یادداشتی که یکی از مسئولان شرکت اندکی پس از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه روی تابلوی اعلانات کشتی نصب کرده بود، از پایان سفر دریایی خود مطلع شده است.

پترسون پیش‌تر در ماه ژوئیه، در توضیح اهداف راه‌اندازی این پروژه گفته بود: «زمانی که پروژه اودیسه را آغاز کردیم، هدفمان این بود که ثابت کنیم زندگی مسکونی روی کشتی نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه پایدار است.»

این در حالی است که از زمان آغاز جنگ با ایران در سال جاری میلادی، قیمت جهانی نفت با افزایش همراه شده و جریان عرضه سوخت در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که قیمت نفت در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود طی ماه‌های گذشته رسیده است.