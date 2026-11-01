نیکزاد: آمریکا راهی جز پذیرش قدرت جمهوری اسلامی ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، قائد شهید امت و شهدای راه حق و فضیلت، برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق کرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دو مناسبت تاریخی چهارم و سیزدهم آبان‌ماه، اظهار کرد: بین دو مناسبت تاریخی مهم قرار داریم؛ سالگرد سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ علیه پذیرش لایحه ننگین کاپیتولاسیون و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار در ۱۳ آبان ۱۳۵۸.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسناد تاریخی متقن درباره هر دو واقعه به‌خوبی نشان می‌دهند که دشمنی آمریکا با مردم بزرگ ایران برآمده از یک تقابل تمدنی است، گفت: این کشور برآمده از استثمار سرخپوستان و بومیان آمریکا، از سال‌ها قبل‌تر از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به دنبال تسلیم و تحقیر ملت بزرگ ایران بوده است و لایحه ننگین کاپیتولاسیون یکی از نمادهای این تحقیر است که در نتیجه سرسپردگی حکومت طاغوتی وقت، در مجلس شورای ملی مطرح شد.

وی افزود: ملت بزرگ ایران در واکنش به این توهین بزرگ و ده‌ها توطئه استعماری دیگر که در سایه حکومت دست‌نشانده و مفلوک پهلوی پیگیری می‌شد، تصمیم گرفت استقلال و عظمت تاریخی خود را در سایه اسلام ناب بازخوانی کند و به رهبری قائد راحل خود، استقلال و عظمت تمدنی خود را بازپس گیرد.

نیکزاد ادامه داد: امام راحل ما را به‌خاطر سخنرانی افشاگرانه‌شان درباره این لایحه ننگین، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید کردند و مردم بزرگ ما تصمیم گرفتند با انقلاب خود به این سلطه ظالمانه پایان دهند. همین ملت پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با تسخیر لانه جاسوسی و افشای اسناد توطئه‌ها و جنایت‌های متعدد آمریکا علیه ملت ایران، این کشور را برای همیشه از ایران عزیز اسلامی تبعید و اخراج کردند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران همچنان بر تصمیم قاطع و عزم راسخ خود برای زندگی آزاد و مستقل ایستاده است، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران به رهبری امام راحل و امام شهید خود و هم‌اکنون با تبعیت کامل از رهبر عزیز، حکیم و رشید خود، همچنان بر سر تصمیم قاطع و عزم راسخ خود ایستاده است تا آزاد و مستقل زندگی کند. این استقلال، عظمت و آزادی ملی در ذیل پرچم اسلام، صرفاً از مسیر قدرت به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه دنیای به‌ظاهر متمدن کنونی همچنان با قانون جنگل اداره می‌شود، گفت: ملت‌هایی که می‌خواهند عزیز باشند، باید قدرتمند شوند. ملت ایران تصمیم خود را در این زمینه گرفته و جلوه‌ای از این قدرت درون‌زای خود را در جنگ‌های اخیر نشان داده است و هر ابزار قدرت دیگری را که نیاز داشته باشد، بدان مجهز خواهد شد.

نیکزاد افزود: جنگ اخیر به‌خوبی نشان داد که جز با زبان قدرت نمی‌توان با مستکبران سخن گفت. این زبان قدرت بود که ابهت پوشالی آمریکا و افسانه شکست‌ناپذیری اولین ارتش دنیا را از بین برد و به دنیا نشان داد که آمریکا صرفاً یک طبل توخالی اما پرسر و صداست و توان ایستادگی در برابر اراده ملت‌ها را ندارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای اعاده حیثیت از دست‌رفته خود از مسیر دیپلماسی و نظامی، اظهار کرد: همان فردی که می‌خواست عظمت را به آمریکا برگرداند، با تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد و معیشت مردم آمریکا و جهان، در دادگاه افکار عمومی مردم دنیا و مردم آمریکا محاکمه می‌شود و در سخنرانی‌هایش بابت لاف‌های مکررش هو می‌شود؛ چراکه همه فهمیده‌اند این سر و صداها چیزی جز لاف در غریبی نبوده است.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا و ایادی آن در موضوع تنگه هرمز، حماسه ملت مبعوث در هشت ماه حضور مستمر در خیابان‌ها و قدرت و اراده پولادین نیروهای مقتدر مسلح ایران به دیوار سخت واقعیت برخورد کرده‌اند، گفت: آنها باید بپذیرند که راهی جز پذیرش قدرت جمهوری اسلامی ایران ندارند.

نیکزاد تأکید کرد: آنکه در این جنگ تسلیم خواهد شد، آمریکایی‌ها هستند و نه ملت ایران. شما این آرزو را با خود به گور خواهید برد و در صورت تکرار اشتباه قبلی خود در مواجهه نظامی با ملت ایران، همان‌گونه که در دیدار دیروز رهبر حکیم انقلاب با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تأکید شده است، با «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» روبه‌رو خواهید شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع هسته‌ای، اظهار کرد: دشمنان ما باید بفهمند که ملت ایران در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد.

وی ادامه داد: این ملت بزرگ به دشمنان خود به‌اندازه کافی فرصت مذاکره در این بخش را داد، اما با عهدشکنی‌های مکرر و بمباران غیرقانونی بخشی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز مواجه شد.

وی افزود: اکنون این پنجره مذاکراتی به روی دشمنان ما بسته شده است؛ چراکه حرف جدیدی برای ملت ایران ندارند.

نیکزاد خاطرنشان کرد: اگر دشمنان ما یک بار دیگر مرتکب تعهدشکنی و تجاوز مجدد شوند، ممکن است معدود پنجره‌های باقی‌مانده نیز بسته شود. بنابراین، عاقلانه‌ترین کار، پذیرش واقعیت‌ها و اجرای بی‌قید و شرط هفت شرط جمهوری اسلامی ایران است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر به دنبال پایان‌یافتن این جنگ و خروج عاقلانه از آن هستید، باید ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را بپذیرید و شروط جمهوری اسلامی ایران را به‌طور کامل اجرا کنید.