به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرض کنید مبلغی پول به کسی قرض داده‌اید، اما چند ماه گذشته و هنوز پولتان را پس نگرفته‌اید. حالا نمی‌دانید باید اظهارنامه بفرستید، دادخواست تنظیم کنید یا راه دیگری برای پیگیری وجود دارد. احتمالا سرچ کردن در اینترنت یکی از اولین کارهایی‌ است که انجام می‌دهید.

اما پیدا کردن راه‌حل درست بین مطالب مختلف آسان نیست. اینجاست که هوش مصنوعی در حقوق می‌تواند به افراد کمک کند تا راهکار حقوقی مناسب را بشناسند و کارهای حقوقی را راحت‌تر انجام دهند.

برای حل یک مشکل حقوقی از کجا شروع کنیم؟

قبل از هر اقدامی باید بدانید مشکل دقیقا چیست و چه مدارکی در اختیار دارید.

در چنین شرایطی یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کارها این است که مشکل خود را به یک دستیار حقوقی هوشمند توضیح دهید. این ابزار با پرسیدن چند سوال، به شما کمک می‌کند اطلاعات موردنیاز را بدانید و با روش‌های قانونی آشنا شوید.

البته بهتر است مسئله و اطلاعات را دقیق وارد کنید و حتما از ابزارهای تخصصی هوش مصنوعی حقوقی آنلاین استفاده کنید.

هوش مصنوعی چطور به سوال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد؟

وقتی یک سوال حقوقی از هوش مصنوعی می‌پرسید، این ابزار متن شما را بررسی می‌کند و موضوع را تشخیص می‌دهد.

مثلا اگر بنویسید «دوستم پولی را که قرض گرفته پس نمی‌دهد، چه کار کنم؟»، هوش مصنوعی متوجه می‌شود که مسئله درباره مطالبه طلب است. در ادامه بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، توضیح می‌دهد که چه راه‌هایی برای پیگیری وجود دارد.

بعضی ابزارهای هوش مصنوعی حقوقی ایرانی می‌توانند قوانین، مقررات و منابع حقوقی مرتبط با ایران را جست‌وجو کنند و پاسخ دقیق‌تری بدهند.

اما همه ابزارهای عمومی هوش مصنوعی به منابع معتبر و به‌روز ایران دسترسی ندارند. حتی پاسخی که درست به نظر می‌رسد هم، ممکن است اشتباه باشد. بنابراین پیش از اقدام قانونی، باید از درست بودن اطلاعات مطمئن باشید.

هوش مصنوعی کدام کارهای حقوقی را ساده‌تر می‌کند؟

پاسخ به سوال‌های حقوقی: اگر درباره حق‌وحقوق خود یا مراحل یک اقدام قانونی سوال دارید، هوش مصنوعی می‌تواند به زبان ساده به شما توضیح دهد.

تنظیم قرارداد: هوش مصنوعی می‌تواند با توجه به شرایط شما، پیش‌نویس قرارداد تهیه کند و بندهای موردنیاز را پیشنهاد دهد.

بررسی قراردادها و اسناد: قبل از امضای قرارداد می‌توان از ابزارهای تخصصی حقوقی برای شناسایی بندهای مبهم، تعهدات مهم و ریسک‌های احتمالی کمک گرفت.

تهیه اوراق قضایی: برخی ابزارها پیش‌نویس اظهارنامه، دادخواست، شکواییه و لایحه را با توجه به اطلاعات شما آماده می‌کنند.

خدمات قضایی آنلاین: بعضی از پلتفرم‌های هوش مصنوعی حقوقی علاوه بر تهیه اوراق قضایی، امکان ثبت و ارسال رسمی برخی اسناد مانند اظهارنامه و لایحه یا گواهی عدم سوءپیشینه را هم از طریق مسیرهای قانونی فراهم کرده‌اند.

محاسبات حقوقی آنلاین: محاسبه مهریه، دیه، هزینه دادرسی یا خسارت تاخیر تادیه از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی حقوقی است.

چه زمانی از هوش مصنوعی کمک بگیریم و چه زمانی به وکیل مراجعه کنیم؟

از هوش مصنوعی فقط برای پاسخ دادن به سوال‌های حقوقی استفاده نمی‌شود. با کمک ابزارهای تخصصی هوش مصنوعی حقوقی می‌توانید قوانین مرتبط با موضوع خود را پیدا کنید، قرارداد تنظیم کنید و مدارک و قراردادها را بررسی کنید.

بعضی از این ابزارها حتی امکان تهیه و ارسال دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و لایحه را هم دارند. انجام محاسبات حقوقی مثل مهریه، دیه و هزینه دادرسی هم از دیگر کاربردهای آن‌هاست.

گاهی از عبارت‌های «هوش مصنوعی وکیل» و «هوش مصنوعی وکالت» برای معرفی ابزارهایی استفاده می‌شود که به افراد و وکلا در بررسی مسائل حقوقی، تحقیق و تهیه اسناد کمک می‌کنند. با این حال، این ابزارها جای وکیل را نمی‌گیرند.

اگر پرونده پیچیده‌ای دارید یا موضوع به تصمیم مهمی نیاز دارد، بهتر است با وکیل هم مشورت کنید.

جمع‌بندی

برای حل یک مشکل حقوقی، مهم است که در ابتدا موضوع را درست بشناسیم و بدانیم چه راه‌هایی پیش‌رو داریم. هوش مصنوعی می‌تواند این مسیر را ساده‌تر کند و به ما کمک کند با آگاهی بیشتری پیش برویم.

البته بهتر است برای موضوعات مهم، حتما صحت اطلاعات را بررسی کنیم و در صورت نیاز از وکیل هم کمک بگیریم.

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