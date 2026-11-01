آغاز دور جدید اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با محمد رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که از حضور در بازی های آسیایی ناگویا صاحب یک مدال برنز انفرادی توسط علی پاکدامن شد، دور جدید تمریناتش را برای حضور در فصل جدید تقویم جهانی شمشیربازی آغاز کرد.

این اردو با حضور ۳ بازیکن در رده سنی بزرگسالان، یک بازیکن امید و ۴ بازیکن در رده سنی جوانان از روز شنبه (۹ آبان) آغاز شده است ضمن اینکه محمد فتوحی در این اردو حضور ندارد.

علی پاکدامن، نیما زاهدی، نیما آقایی، طاها کارگرپور، متین شاهدی، حسام مرادی، پارسا قریشی و کامیار شهسواری نفرات حاضر در اردو هستند که زیر نظر محمد رهبری تمرینات شان را دنبال می کنند. فرزاد باهر ارسباران هم رهبری را در امر آماده سازی کمک می کند

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای حضور در جام جهانی مصر آماده می شود. این جام دومین رویداد از فصل جدید تقویم جهانی شمشیربازی است که از ۲۲ آبان آغاز می شود اما هنوز نفرات اعزامی مشخص نیستند.

جام جهانی الجزایر اولین رویداد از فصل جدید تقویم جهانی شمشیربازی بود که نماینده ای از ایران به آن اعزام نشد.