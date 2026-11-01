ثبت ۱۸ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نسیمی، ، به تخلفات مربوط به رعایت نکردن فاصله طولی اشاره و اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده طی هفت ماه اول سال جاری، ۱۸ میلیون و ۳ هزار و ۶۵۴ مورد تردد مرتبط با تخلف فاصله غیرمجاز در استان ثبت شده است.

وی: در این بخش، محور اردبیل ـ نیر با یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۶۶۵ مورد، محور نیر ـ اردبیل با یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۸۱۴ مورد و محور اردبیل ـ آستارا با یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۲۸ مورد، بیشترین آمار ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

نسیمی با تأکید بر اهمیت حفظ فاصله طولی مناسب میان خودروها اظهار کرد: رعایت فاصله ایمن، به‌ویژه در ترافیک سنگین، هنگام بارندگی و لغزندگی سطح راه و در شرایط کاهش دید، از عوامل مؤثر در پیشگیری از تصادفات زنجیره‌ای و برخوردهای ناشی از ترمز ناگهانی است.

روز جمعه؛ بیشترین تردد ورود و خروج به استان اردبیل

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل با اشاره به روند ترددهای بین‌استانی بیان کرد: میانگین تردد روزانه بین‌استانی از ابتدای مهرماه ۴۵ هزار و ۸۵۷ وسیله نقلیه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

نسیمی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز جمعه، سوم مهرماه ۱۴۰۵، با ۷۱ هزار و ۲۳۸ تردد به ثبت رسیده است؛ آماری که اهمیت مدیریت جریان ترافیک در روزهای پایانی هفته و برنامه‌ریزی برای سفرهای برون‌شهری را نشان می‌دهد.