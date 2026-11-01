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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

ثبت ۱۸ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای اردبیل

ثبت ۱۸ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای اردبیل

اردبیل- رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل از ثبت بیش از ۱۸ میلیون تردد مرتبط با تخلف رعایت نکردن فاصله طولی در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نسیمی، ، به تخلفات مربوط به رعایت نکردن فاصله طولی اشاره و اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده طی هفت ماه اول سال جاری، ۱۸ میلیون و ۳ هزار و ۶۵۴ مورد تردد مرتبط با تخلف فاصله غیرمجاز در استان ثبت شده است.

وی: در این بخش، محور اردبیل ـ نیر با یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۶۶۵ مورد، محور نیر ـ اردبیل با یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۸۱۴ مورد و محور اردبیل ـ آستارا با یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۲۸ مورد، بیشترین آمار ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

نسیمی با تأکید بر اهمیت حفظ فاصله طولی مناسب میان خودروها اظهار کرد: رعایت فاصله ایمن، به‌ویژه در ترافیک سنگین، هنگام بارندگی و لغزندگی سطح راه و در شرایط کاهش دید، از عوامل مؤثر در پیشگیری از تصادفات زنجیره‌ای و برخوردهای ناشی از ترمز ناگهانی است.

روز جمعه؛ بیشترین تردد ورود و خروج به استان اردبیل

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل با اشاره به روند ترددهای بین‌استانی بیان کرد: میانگین تردد روزانه بین‌استانی از ابتدای مهرماه ۴۵ هزار و ۸۵۷ وسیله نقلیه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

نسیمی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز جمعه، سوم مهرماه ۱۴۰۵، با ۷۱ هزار و ۲۳۸ تردد به ثبت رسیده است؛ آماری که اهمیت مدیریت جریان ترافیک در روزهای پایانی هفته و برنامه‌ریزی برای سفرهای برون‌شهری را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6996103

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