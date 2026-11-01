تکمیل کتابخانه مرکزی ساری نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند صبح یکشنبه در جریان بازدید از کتابخانه مرکزی مازندران در ساری با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی ساختمان به پیشرفت ۹۶ درصدی رسیده، اما برخی مسائل سازه‌ای و بخش‌هایی از انشعابات همچنان باقی مانده که رفع آن‌ها نیازمند تأمین اعتبار و حمایت استاندار و مدیران استانی است.

وی افزود: پس از تحویل ساختمان، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند مراحل جانمایی، طراحی داخلی و تجهیز فضاهای مختلف کتابخانه را آغاز کند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در نقشه و طراحی داخلی ساختمان گفت: در طرح اولیه، مخازن کتاب در چند طبقه پیش‌بینی شده‌اند، در حالی که الگوی امروزی کتابخانه‌ها بر مخازن باز و دسترسی آسان مراجعه‌کنندگان استوار است؛ بنابراین لازم است طراحی این بخش‌ها متناسب با نیازهای روز بازبینی شود.

نظربلند همچنین با اشاره به بازدید از پروژه‌های کتابخانه‌ای سیمرغ و کتابخانه روستایی قادی‌کللا، بر ضرورت بازطراحی و شاداب‌سازی فضای کتابخانه‌های استان تأکید کرد و افزود: کتابخانه‌ها باید از فضای صرفاً امانت و مطالعه کتاب فراتر بروند و به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و محل برگزاری رویدادهای مختلف تبدیل شوند.

فعالیت ۴۷۰۰ کتابخانه در کشور

وی با بیان اینکه مازندران ۱۵۱ نقطه خدمت کتابخانه‌ای دارد، در حالی که این رقم در سطح کشور به بیش از چهار هزار و ۷۷۰ نقطه می‌رسد، اظهار کرد: علاوه بر توسعه نقاط خدمت، باید تنوع خدمات برای کودکان، نوجوانان، سالمندان و گروه‌های خاص نیز افزایش یابد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مناسب‌سازی فضاهای کتابخانه‌ای را از الزامات تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: بهتر است بخش‌های ویژه نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی و سالمندان در طبقه همکف جانمایی شوند تا دسترسی این گروه‌ها به خدمات کتابخانه‌ای آسان‌تر باشد.

در ادامه این بازدید، مرضیه فلاح، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران، با اشاره به روند طولانی اجرای پروژه کتابخانه مرکزی ساری اظهار کرد: عملیات ساخت این مجموعه با زیربنای هفت هزار و ۶۰۰ مترمربع در پنج طبقه، از سال ۱۳۹۰ و با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده، اما تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری طرح و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بهره‌بردار آن است، افزود: تأمین انشعابات آب، برق و گاز از جمله موانع پیش‌روی پروژه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، انشعابات آب و گاز تأمین شده و روند تأمین برق نیز در حال انجام است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به پیگیری‌های استاندار برای تسریع در تکمیل این مجموعه گفت: استفاده از ظرفیت خیران و منابع حاصل از مولدسازی برای تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

فلاح با تأکید بر اینکه پروژه در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، تصریح کرد: پس از تکمیل ساختمان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه برای انجام مراحل تجهیز در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد تا امکان ارائه خدمات به شهروندان فراهم شود.

وی کمبود فضای کتابخانه‌ای را یکی از چالش‌های فرهنگی استان دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی مازندران و استقبال مردم از خدمات کتابخانه‌های عمومی، مراجعان کتابخانه‌هایی مانند آزادگان و ابن‌شهرآشوب ساری نیز خواستار دسترسی به امکانات کتابخانه مرکزی هستند.

فلاح ادامه داد: با وجود علاقه‌مندی شهروندان به کتاب و کتابخوانی، محدودیت فضای کتابخانه‌ای پاسخگویی به نیازهای موجود را دشوار کرده است و راه‌اندازی کتابخانه مرکزی می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای پاسخ به نیازهای فرهنگی و مطالعاتی مردم ایجاد کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به پیش‌بینی خدمات متنوع برای گروه‌های مختلف جامعه در این مجموعه، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های استاندار و توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روند تکمیل پروژه سرعت بگیرد و زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این طرح گفت: برای تکمیل کتابخانه مرکزی ساری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال ۱۵ نفر فراهم خواهد شد.