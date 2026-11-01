پاسخ سخت تهران به محاسبات اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز جمعه هشت آبان در پایان سفر خود به کره جنوبی، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات مجدد آمریکا به ایران، از طرف‌های درگیر خواست برای پایان دادن به مناقشه از مسیر دیپلماسی تلاش کنند. وی گفت: فقط می‌توانم از همه طرف‌های درگیر درخواست کنم این مناقشه از راه نظامی قابل حل نیست. ما از مسیرهای مختلف در حال هماهنگی و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خود هستیم تا این مناقشه در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد.

مرتس با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها برای اروپا گفت: آلمان منافع اقتصادی مهمی در پایان هرچه سریع‌تر این مناقشه دارد و افزایش قیمت انرژی تاکنون بیش از صد میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است. اما سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه ۹ آبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به سخنان مرتس نوشت: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد و گفت که آنها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرات تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است. دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیف‌کاری‌های رژیم صهیونیستی افتخار می‌کرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: وقتی برای جنایات جنگی هورا می‌کشیدید، فکرش را هم نمی‌کردید که تبعاتش دامن شما را هم بگیرد؟ جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.

بدترین دهه معیشتی مردم در اروپا در راه است

موسسه مطالعات مالی انگلیس هشدار داد که دهه جاری میلادی در مسیر ثبت بدترین رشد درآمد خانوارها قرار گرفته و حتی بسته‌های موقت حمایتی نیز قادر به مهار فشار هزینه‌های زندگی نخواهند بود. هلن میلر، مدیر موسسه مطالعات مالی انگلیس روز پنج‌شنبه در نشست بررسی لایحه بودجه جدید دولت این کشور اعلام کرد که دهه جاری میلادی احتمالا به ضعیف‌ترین دهه ثبت‌شده از نظر رشد درآمد خانوارها تبدیل خواهد شد و اقدامات کوتاه‌مدت دولت برای کاهش هزینه‌های زندگی نمی‌تواند این روند نگران‌کننده را تغییر دهد. وی گفت: این وضعیت ناامیدکننده است.

هیچ بسته حمایتی موقتی برای هزینه‌های زندگی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. ما به اقتصادی قدرتمندتر نیاز داریم. مدیر این اندیشکده اقتصادی همچنین هشدار داد که برنامه‌های دولت برای تقویت اقتصاد و کاهش بدهی‌ها با چالش‌های جدی روبه‌روست و بودجه ارائه‌شده از سوی جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، پاسخ روشنی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه نمی‌کند. بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (اوبی‌آر)، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی قابل ‌تصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود یک‌دهم درصد خواهد بود که ضعیف‌ترین عملکرد از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط در دهه ۱۹۵۰ به شمار می‌رود.

قبض جنگ علیه ایران سنگین‌تر شد

اما همزمان با افزایش سه برابری قیمت گاز اروپا در پی پیامدهای جنگ علیه ایران، کمیسیون اروپا درباره تشدید بحران انرژی و زمستانی دشوار برای شهروندان و اقتصاد این قاره هشدار داد. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی اعلام کرد که اروپا بار دیگر با بحران انرژی روبه‌رو شده و هزینه سوخت برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است. وی با اشاره به پیامدهای تحولات ژئوپلتیک بر بازار انرژی اظهار کرد: اروپا بار دیگر با بحران انرژی مواجه شده است. می‌دانیم که زمستان دشواری برای شهروندان اروپایی و اقتصاد ما در پیش خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت گاز در بازار اروپا روز چهارشنبه برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرد و به بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته رسید. قیمت قرارداد ماه آینده گاز در بازار هلند که شاخص اصلی تعیین بهای گاز در اروپا به شمار می‌رود نیز با افزایش حدود چهار درصدی نسبت به روز قبل به مرز ۱۰۰ یورو رسید. این در حالی است که قیمت همین شاخص پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه حدود ۳۲ یورو بود و اکنون بیش از سه برابر شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش آژانس همکاری تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپا، پیامدهای جنگ علیه ایران تاکنون بین ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو هزینه اضافی برای واردات گاز به کشورهای عضو این اتحادیه تحمیل کرده است. این نهاد اروپایی اعلام کرد که افزایش قیمت گاز، بدون آنکه حجم واردات افزایش یافته باشد، هزینه تامین انرژی را بالا برده و فشار مالی ناشی از آن به خانوارها، صنایع و بازار برق منتقل شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ذخایر گاز اتحادیه اروپا تا ۲۱ اکتبر تنها به ۷۵ درصد ظرفیت رسیده است که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر است. کندی روند ذخیره‌سازی در ماه‌های گرم سال، همراه با افزایش بهای واردات، نگرانی‌ها درباره توان اروپا برای تامین نیازهای زمستانی را تشدید کرده است.

اروپا متاثر از جاه‌طلبی ترامپ

یکی دیگر از پیامدهای جنگ، تغییر مسیر تامین انرژی اروپا و افزایش وابستگی این قاره به واردات از آمریکاست. آژانس همکاری تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در تابستان امسال، به دنبال اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع قطر از مسیر تنگه هرمز، عملا محموله قابل‌توجهی از این کشور به بازار اروپا نرسیده است. در همین حال رقابت کشورهای اروپایی با خریداران آسیایی برای دستیابی به محموله‌های گاز افزایش یافته و این وضعیت فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه نشستی با حضور نمایندگان صنعت پالایش نفت، شرکت‌های تولیدکننده سوخت و مسئولان ناتو در بروکسل برگزار کرد تا راهکارهای افزایش تولید داخلی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین انرژی را بررسی کند. یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، پس از این نشست با اشاره به تعطیلی حدود یک‌چهارم پالایشگاه‌های اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته اعلام کرد که این روند ظرفیت پالایش داخلی را حدود ۱۰ درصد کاهش داده است. وی تاکید کرد که بحران کنونی ضرورت حفظ و تقویت توان تولید سوخت در اروپا را آشکار کرده است.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد که بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، محدودیت عرضه در بازار جهانی گازوئیل احتمالا تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها را بالا نگه خواهد داشت. وی افزود که بروکسل با همکاری شرکت‌های پالایشی درصدد تدوین برنامه‌ای مشترک برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه سوخت است. به گفته این مقام اروپایی، کاهش قیمت انرژی برای کاستن از فشار بر شهروندان و شرکت‌های اقتصادی به یکی از اولویت‌های کمیسیون تبدیل شده است.

این در حالی است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ایجاد اختلال در جریان انتقال انرژی از منطقه غرب آسیا و افزایش ابهام در بازارهای جهانی، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را به کشورهای واردکننده نفت و گاز تحمیل کرده است. ایران بارها تاکید کرده که ناامنی در تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و بازگشت ثبات به مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی، مستلزم پایان ماجراجویی نظامی و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای است.