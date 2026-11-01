مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در نشست ویژه بررسی و پیگیری خسارات واردشده به شناورهای تجاری، صیادی، مسافربری و خدمات دریانوردی در پی حملات آمریکایی ـ صهیونیستی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مالکان شناورها، تجار و صیادان آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با اشاره به تمهیدات دستگاه قضایی برای حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان اظهار کرد: به‌منظور تسهیل روند پیگیری مطالبات و جبران خسارات، خدمات وکالت از طریق مرکز وکلای استان و امور کارشناسی با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی قوه قضاییه، به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار آسیب‌دیدگان قرار خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود: هدف ما این است که با تسریع در ثبت دادخواست‌ها در مراجع قضایی داخلی و شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران، زمینه مطالبه و وصول خسارات واردشده به تجار، صیادان و مالکان شناورها از عوامل حملات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنیم.

قهرمانی با اشاره به آخرین آمار شناورهای آسیب‌دیده تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی اداره بنادر و شیلات، تاکنون مالکان ۳۵۳ شناور دارای مجوز قانونی مراجعه کرده‌اند و درخواست‌های جبران خسارت آن‌ها به ثبت رسیده است.

وی تأکید کرد: پیگیری حقوقی مطالبات آسیب‌دیدگان با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد تا حقوق قانونی صاحبان شناورها و فعالان حوزه دریانوردی استیفا شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به تلفات انسانی این حملات گفت: در جریان حملات صورت‌گرفته، ۴۶ نفر از دریانوردان به شهادت رسیده‌اند که ۱۶ نفر از آنان همچنان جاویدالاثر هستند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی مربوط به شهدای دریانورد، از جمله ۱۶ شهید جاویدالاثر، در حال انجام است و همزمان با پیگیری پرونده‌های کیفری، موضوع مطالبه خسارات و احقاق حقوق خانواده‌های آنان نیز دنبال خواهد شد.