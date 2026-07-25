حملات آمریکا بیش از دو هزار صیاد هرمزگانی را بیکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان، با اشاره به خسارات وارد شده به بخش شیلات استان اظهار کرد: یکی از بخشهایی که در جریان حملات آمریکا آسیب جدی دید، حوزه شیلات بود و عمده خسارتها به جامعه صیادی ساکن در نوار ساحلی هرمزگان وارد شد.
وی افزود: تعداد زیادی از شناورهای صیادی به طور کامل از بین رفته و بخشی دیگر نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیدهاند. بیشترین خسارت به شناورهای لنج در شهرستان جاسسک و بیشترین آسیب به قایقهای صیادی در جزیره قشم وارد شده است.
مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به پیامدهای اقتصادی این حملات گفت: در پی خسارتهای وارد شده، بیش از دو هزار نفر از صیادان هرمزگانی ابزار صید خود را از دست داده و عملاً بیکار شدهاند؛ موضوعی که معیشت صدها خانواده ساحلنشین را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
بارانی در عین حال تأکید کرد: با وجود خسارتهای سنگین، فعالیت جامعه صیادی هرمزگان هیچگاه متوقف نشد و اسکلههای صیادی به فعالیت خود ادامه دادند. شناورها به دریا اعزام شدند و تعاونیهای صیادی نیز خدمات تخلیه صید و پشتیبانی از صیادان را بدون وقفه ارائه کردند.
مدیرکل شیلات هرمزگان در تشریح حمله به اسکله صیادی پنجپله بندرعباس در شامگاه ۱۷ تیرماه گفت: این اسکله به طور مستقیم هدف حمله قرار گرفت و حدود ۴۰ فروند شناور صیادی آسیب دید که پنج فروند از آنها به طور کامل از بین رفت.
وی ادامه داد: اسکله شناور محل پهلوگیری شناورها و همچنین اسکله خدماتی سوخترسانی و پشتیبانی شناورهای صیادی به طور کامل تخریب شد. ساختمان یگان حفاظت منابع آبزیان نیز آسیب دید و دو نفر از کارکنان این مجموعه بر اثر موج انفجار مجروح شدند.
بارانی با اشاره به اقدام بهموقع صیادان برای انتقال شناورها از محدوده خطر افزود: اگر این اقدام سریع انجام نمیشد، خسارتها به مراتب سنگینتر بود. شناور یگان حفاظت نیز آسیب دید، اما با خروج بهموقع از منطقه از تخریب کامل آن جلوگیری شد.
مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه حملات آمریکا تنها به تخریب زیرساختها محدود نماند، اظهار کرد: در جریان این حملات، ۱۰ نفر از صیادان هرمزگانی که سالها از طریق صید امرار معاش میکردند، به شهادت رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: این شهدا از جزایر قشم، لارک و هنگام و همچنین بندرعباس و سیریک بودند و فقدان آنان خسارتی جبرانناپذیر برای خانوادههایشان و جامعه صیادی استان به شمار میرود.
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