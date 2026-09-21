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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کاظمی: ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری در حملات آمریکا آسیب دیدند

کاظمی: ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری در حملات آمریکا آسیب دیدند

بندرعباس- سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش‌های صیادی و تجاری هرمزگان گفت: در جریان حملات، ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری آسیب دیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه ظهر دوشنبه در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده هرمزگان با اشاره به خسارت‌های واردشده به شناورهای صیادی و تجاری استان اظهار کرد: در حمله‌ای که توسط آمریکا صورت گرفته، اصول حاکم بر منازعات و مخاصمات مسلحانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط رعایت نشده است.

وی افزود: در جریان این حمله، آنچه محل درآمد و امرار معاش شهروندان بوده، آسیب دیده و در مجموع ۴۲۰ قایق صیادی و ۳۴۰ شناور تجاری دچار خسارت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از مجموع ۴۲۰ مورد شناور صیادی آسیب‌دیده، ۷۰ مورد لنج و حدود ۳۵۰ مورد قایق بوده است و در این حوادث ۱۲ نفر به شهادت رسیده و هفت نفر نیز مجروح شده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه بررسی عینی ابعاد این حادثه و خسارت‌های واردشده ضروری است، گفت: برخی صیادان حاضر در این منطقه تنها یک قایق برای امرار معاش داشتند و اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها افزود: دولت پیگیر رفع مشکلات این افراد است و استاندار هرمزگان نیز موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگستری استان نیز اقدامات لازم را برای ثبت و پیگیری شکایت‌های آسیب‌دیدگان انجام داده است و مجموعه مرکز وکلا و کارشناسان نیز تاکنون نزدیک به ۳۰۰ مورد کارشناسی در این زمینه انجام داده‌اند.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند رسیدگی، آسیب‌دیدگان هرچه زودتر به نتیجه برسند و خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به آنان جبران شود.

کد مطلب 6953714

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