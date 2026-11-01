مقابله با نفوذ اولویت اصلی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عشقی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان سوادکوه، با اشاره به تحمیل جنگ هشت‌ساله و خسارات ناشی از آن، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مقابله با دشمن، ارائه سندی روشن از ماهیت تجاوزکارانه قدرت‌های استکباری همچون آمریکا به جهانیان بود.

وی با اشاره به شکل‌گیری جنگ‌های سرد، نرم، شناختی و ترکیبی در ادبیات بین‌المللی، افزود: طی سال‌های گذشته، انواع این جنگ‌ها علیه کشور و ملت ایران به کار گرفته شده است.

معاون قضایی اداره کل دادگستری مازندران، نبرد خاکستری را وضعیتی میان جنگ و صلح اما در عین حال یک جنگ تمام‌عیار توصیف کرد و گفت: چالش اصلی در این عرصه، اقناع نخبگان و تصمیم‌گیران برای اتخاذ آرایش متناسب با شرایط جنگی است.

وی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود درباره حضور مردم ایران دچار اشتباه شد، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در تاریخ کشور رقم زد.

معاون قضایی اداره کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه هدف اصلی دشمن، تضعیف هویت اسلامی و استقلال ایران است، خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ شناختی، بار دیگر به جنگ سخت روی آورد و با حمله به مراکز مختلف، از جمله مدرسه و بیمارستان، جنایت‌هایی را رقم زد.

عشقی رمز موفقیت کشور را حفظ انسجام و حضور مردم در صحنه دانست و گفت: نیروهای نظامی کشور آمادگی لازم را دارند و هرگونه تعرض دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دستگاه قضایی را آخرین پناهگاه مردم و یکی از ستون‌های اصلی حفظ نظم، آرامش و امنیت جامعه برشمرد و بر ضرورت استقلال دستگاه قضا و جلوگیری از هرگونه نفوذ تأکید کرد.

معاون قضایی اداره کل دادگستری مازندران با بیان اینکه رئیس دادگستری باید در برابر تهدیدها و زمینه‌های نفوذ ایستادگی کند، افزود: قضات باید با استقلال و بر مدار قانون به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر کنند.

عشقی همچنین اطاله دادرسی را از ریشه‌های بروز بسیاری از فسادها دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد.

وی تکریم ارباب رجوع را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: مردم باید از بدو ورود به دادگستری تا پایان فرایند رسیدگی، مورد احترام و تکریم قرار گیرند.

معاون قضایی اداره کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان سوادکوه، خواستار توجه ویژه به صیانت از منابع طبیعی، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، جنگل‌ها و معابر عمومی شد و بر ضرورت مقابله با تعرض به حقوق عامه تأکید کرد.

عشقی همچنین با اشاره به فعالیت‌های معدنی در سوادکوه، اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که سهم مردم شهرستان از نظر توسعه زیرساخت‌ها و بهسازی معابر به‌درستی تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خدمات رسول محمدی، رئیس سابق دادگستری سوادکوه و محمد باقری، دادستان سابق این شهرستان قدردانی شد و حسین موقر سراجی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری و حجت‌الاسلام سیدحسن کریمی به‌عنوان دادستان جدید سوادکوه معرفی شدند.