به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، ثارالله پورحسینی به‌عنوان سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران گنبدکاووس منصوب و از خدمات حسینی، مسئول پیشین این اداره، قدردانی شد.

در این مراسم سلیمان هاشمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را توفیقی بزرگ و امانتی ارزشمند دانست.

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس خدمت به جامعه ایثارگری نه یک شغل، بلکه افتخار و رسالتی ارزشمند دانست و اظهار کرد:همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در این مسیر همراه و همگام با بنیاد شهید باشند.