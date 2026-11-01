به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با توجه به آثار متفاوت جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و تفاوت میزان کاهش یا افزایش فروش و تقاضا در مشاغل مختلف، در دستورالعمل مالیاتی امسال سازوکاری برای تعدیل مالیات متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و نوع فعالیت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این سازوکار، دو شاخص اصلی شامل میزان تأثیرپذیری مناطق جغرافیایی از جنگ و سطح آسیب‌پذیری مشاغل مبنای محاسبات قرار گرفته است تا شرایط اقتصادی مؤدیان با نگاه یکسان ارزیابی نشود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به تفاوت شرایط واحدهای صنفی حتی در مشاغل مشابه تصریح کرد: ممکن است دو واحد اقتصادی با فعالیت یکسان، به دلیل قرار گرفتن در مناطق جغرافیایی متفاوت و مواجهه با شرایط اقتصادی مختلف، مشمول میزان تعدیل مالیاتی متفاوتی شوند.

فعله‌گری درباره نحوه انعکاس کاهش فعالیت اقتصادی در محاسبات مالیاتی نیز گفت: در مواردی که مبنای محاسبه مالیات، اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های کارتخوان باشد، بخشی از آثار افت فروش و کاهش فعالیت اقتصادی در همین داده‌ها قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: در مقابل، برای محاسباتی که بر اساس سوابق مالیاتی، نوع شغل و سایر اطلاعات انجام می‌شود، تعدیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده تا آثار شرایط جنگی بر فعالیت مؤدیان نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین درباره مشاغلی که در جریان حوادث و آسیب‌های مستقیم، فعالیت اقتصادی خود را به‌طور کامل از دست داده‌اند، بیان کرد: برای شناسایی این واحدها، دریافت اطلاعات از مراجع مرتبط در دستور کار قرار گرفته و اختیار اعمال تعدیلات موردی نیز به ادارات امور مالیاتی داده شده است.

فعله‌گری تأکید کرد: وضعیت کسب‌وکارهایی که به دلیل خسارت‌های وارده امکان ادامه فعالیت ندارند، باید به‌صورت جداگانه بررسی شود تا مالیات تعیین‌شده با واقعیت اقتصادی و شرایط ایجادشده برای آن‌ها تناسب داشته باشد.

وی هدف از این رویکرد را پرهیز از محاسبه یکسان مالیات برای همه مشاغل عنوان کرد و گفت: آثار جنگ بر مناطق مختلف و فعالیت‌های اقتصادی یکسان نیست و این تفاوت‌ها باید در فرآیند تعیین مالیات مقطوع و بررسی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مورد توجه قرار گیرد.