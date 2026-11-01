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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شهرری شرکت می‌کنند

اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شهرری شرکت می‌کنند

ری- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری، گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم و با یاد شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گروه‌های مختلف مردمی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت جدی دارد و حوادث مهم یک سال اخیر، مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را متمایز کرده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، دانش‌آموزان مینابی و شمار زیادی از هم‌وطنان در حوادث سال گذشته افزود: حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و اعلام آمادگی گروه‌های مختلف اجتماعی، زمینه‌ساز برگزاری راهپیمایی متفاوتی در شهرری خواهد بود.

کنگرلو با بیان اینکه دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، بانوان، روحانیون، معلمان، اصناف، بسیجیان و مسئولان شهرستان برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: راهپیمایی امسال با مشارکت اقشار مختلف مردم و همگامی آنان با دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری درباره مسیر و زمان این مراسم نیز اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح، از خیابان فداییان اسلام، تقاطع بلوار امام حسین(ع) و دیلمان، به سمت میدان نماز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنران این مراسم است.

کنگرلو با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز افزود: تجلیل از شهدای جنگ ۱۲ روزه در مقابل سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، تکریم خانواده‌های شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبیین جنایات استکبار جهانی در مدارس و مساجد از جمله برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرری خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بخش‌های کهریزک، فشافویه، خاوران و قلعه‌نو خبر داد.

کد مطلب 6996389

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