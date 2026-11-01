به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گروه‌های مختلف مردمی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت جدی دارد و حوادث مهم یک سال اخیر، مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را متمایز کرده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، دانش‌آموزان مینابی و شمار زیادی از هم‌وطنان در حوادث سال گذشته افزود: حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و اعلام آمادگی گروه‌های مختلف اجتماعی، زمینه‌ساز برگزاری راهپیمایی متفاوتی در شهرری خواهد بود.

کنگرلو با بیان اینکه دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، بانوان، روحانیون، معلمان، اصناف، بسیجیان و مسئولان شهرستان برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: راهپیمایی امسال با مشارکت اقشار مختلف مردم و همگامی آنان با دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری درباره مسیر و زمان این مراسم نیز اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح، از خیابان فداییان اسلام، تقاطع بلوار امام حسین(ع) و دیلمان، به سمت میدان نماز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنران این مراسم است.

کنگرلو با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز افزود: تجلیل از شهدای جنگ ۱۲ روزه در مقابل سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، تکریم خانواده‌های شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبیین جنایات استکبار جهانی در مدارس و مساجد از جمله برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرری خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بخش‌های کهریزک، فشافویه، خاوران و قلعه‌نو خبر داد.