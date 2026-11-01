سردار محبی: نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد همه شهدا به‌ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی اسوه شهدای جبهه مقاومت، اظهار داشت: در چند سال گذشته همه بیانات، پیام‌ها و سخنان رهبر شهید پیرامون نماز را مطالعه و نکات مهم را استخراج کردم و به این رسیدم که نماز نجات‌بخش ما، نیرو آفرین، حافظ دین و وحدت ما و حافظ همه دارایی‌های‌مان است.

سردار محبی افزود: نماز شایسته توجه بسیار زیاد است و به این خاطر همایش‌های نماز را در برنامه‌های سال قرار دادیم و بحمدالله برکت زیادی در این حوزه ایجاد شد.

سخنگوی سپاه گفت: سال اول ۵۴ همایش را اعلام کردیم، اما ۳۰۸ مورد برگزار شد و همت فرماندهان سپاه برای اعتلای این واجب الهی قابل توجه بود و از همه به ویژه فرمانده سپاه کرمان نیز که در این زمینه پشتیبان بود، قدردانی می‌کنم.

وی بیان کرد: نماز به‌عنوان عالی‌ترین و عاشقانه‌ترین شکل ارتباط انسان با خداوند، در همه ادیان آسمانی وجود دارد و اختصاصی به دین اسلام ندارد.

سردار محبی با اشاره به اینکه آیت الله جوادی آملی فرمود «نماز زیارتنامه خداست»، افزود: در معارف ما اقامه نماز آمده یعنی اینکه فرد در درون خود نماز را برپا بدارد یعنی نماز کامل نه تکرار الفاظ.

سخنگوی سپاه اظهار داشت: وظیفه فردی هر مکلف، اقامه نماز است، اما مومنانی که دارای تمکن هستند، علاوه بر وظیفه فردی، وظیفه فراهم کردن زمینه اقامه نماز کامل در مجموعه تحت امر، اجتماع و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند. دارند.

وی با اشاره به کارکردهای راهبردی نماز، گفت: نماز انسان‌ساز است و انسان الهی می‌سازد. انسانی که با نماز ساخته می‌شود دارای فضیلت و دگرخواهی، فداکاری و ایثار می‌شود و جان و مال خود را فدا می‌کند و برای دیگران خیرخواه است.

سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه انسان نمازخوان جزع و فزع نمی‌کند، افزود: نماز می‌تواند انسان را از مادی بودن عبور بدهد و او را از ویژگی‌های دنیایی رها کرده و به ویژگی‌های الهی و فطری برساند.

وی اظهار داشت: نماز محل جلب رحمت و نعمت الهی و استجابت دعاست و قرآن کریم نمونه‌های مختلفی از این مسئله را برای ما بیان کرده است.

سردار محبی گفت: کارکرد راهبردی دیگر نماز، تولید قدرت است و قدرت فرماندهی، مدیریت، اداره جامعه و مقابله در برابر گناه، استقامت در برابر دشمن و مقاومت در برابر مشکلات را به انسان می‌دهد.

سخنگوی سپاه عنوان کرد: نماز نهی از منکر می‌کند و رمز تکرار نماز در شبانه‌روز همین است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مصادیق قدرت این است که نماز قدرت تحمل بار مسئولیت می‌دهد، افزود: یکی از مصادیق قدرت‌آفرینی نماز این است که نماز می‌تواند کل دین را اقامه کند.

سردار محبی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به جنگ رمضان گفت: در حال جنگ با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان به لحاظ ساز و برگ جنگی و در عین حال جنایت‌کارترین کشورها هستیم که در طول عمر کوتاهش جنایت‌های زیادی انجام داده و این جنایات با همدستی پلیدترین باند تروریستی عالم یعنی رژیم صهیونیستی بوده است.

سخنگوی سپاه در ادامه با بیان اینکه مقاطعی از این جنگ را پشت سر گذاشتیم، پیروز شدیم و منتظر مراحل دیگر هستیم؛ گفت: دشمن در ابتدا دو هدف بزرگ یعنی جابه‌جا کردن و ساقط کردن نظام و تجزیه ایران را برای خود برنامه‌ریزی کرده بود و وقتی دید محقق نشد، به تدریج اهدافش را کمتر کرد و کاهش برد موشکی، مسدودکردن و توقف فعالیت‌های هسته‌ای و خروج اورانیوم از کشور، تصاحب چاه نفت و یک جزیره را اعلام کرد و دید هیچ‌کدام نشد، در بازکردن خلیج فارس گیر کرد.

وی ادامه داد: معیار ما برای تعریف پیروزی و شکست در یک مرحله این است که ببینیم دشمن چه هدفی را تعریف کرده که اگر به آن رسید، پیروز است؛ وگرنه شکست خورده و ما نگذاشتیم به هدفش برسد؛ پس دشمن شکست خورد و عقب نشست و به مذاکره، میانجی‌گری و ... روی آورد.

سردار محبی گفت: سطح دوم شکست راهبردی که نصیب دشمن کردیم، بعضاً غیرقابل جبران است و یا ده‌ها سال طول می‌کشد تا جبران شود.

وی با بیان اینکه اولین شکست راهبردی، شکست در مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه و تمام جهان است، افزود: شعار آمریکا برای حضور در منطقه و جهان، تضمین امنیت جریان انرژی و آزادی کشتیرانی بود و می‌گفت من باید در آبراه‌های مهم دنیا و مسیرهای کشتیرانی باشم تا بتوانم امنیت جریان انرژی را تامین کنم، اما در این جنگ آمریکا با وجود داشتن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان و چند دهه حضور در منطقه و هزینه‌های چند تریلیون دلاری، نتوانست برای چند ساعت و چند روز تنگه را باز کند و همه فهمیدند آمریکا نا توان‌تر از آن است که بتواند امنیت جریان انرژی و کشتیرانی را تصمین کند.

سخنگوی سپاه بیان کرد: دومین شکست راهبردی آمریکا، پرده‌برداری از تناقض مبنایی در دکترین ارتش آمریکا بود. اینکه در منطقه پایگاه‌های متعدد بسازد و تسلیحات مستقر کند تا امنیت منافع خود را تامین کند و به کشورهای همپیمانش می‌گفت امنیت شما را تامین می‌کنم، اما همین پایگاه‌ها مخل امنیت منافعش شد و بخش بزرگی از انرژی آمریکا صرف نگهداری و محافظت از پایگاه‌ها شد و این مناطق مخل امنیت کشورهای منطقه شد.

پایگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را مورد اصابت قرار دادیم

وی در ادامه گفت: سومین شکست راهبردی دشمن در این باور بود که به دنیا قبولانده بود که آمریکا دارای فناوری عجیب و غریب در اطلاعات است و هرگز مراکز و شیوه‌های اطلاعاتی او برای کسی قابل کشف نیست. در واقع سرویس اطلاعاتی فناورانه دارد که هیچکس نمی‌تواند پایگاه‌هایشان را کشف کند، اما در این جنگ ما پایگاه‌های اطلاعاتی آنها را مورد اصابت قرار دادیم و فرع بر این است که کشف، شناسایی و هدف عملیاتی برایش تعریف کردیم و مورد اصابت قرار دادیم و همه دنیا فهمید اطلاعات آمریکا قابل شناسایی و کشف است.

سردار محبی با اشاره به چهارمین شکست راهبردی دشمن اظهار داشت: آمریکا به همه دنیا باورانده بود از تکنولوژی برتر نظامی برخوردار است و هیچ کشوری به لحاظ تسلیحاتی نمی‌تواند با آمریکا رقابت کند، اما در این جنگ عالی‌ترین تکنولوژی نظامی امریکا در هوا را هم به لحاظ بدنه و رادارگریزی و اوج پرواز که اف ۳۵ بود، به زیر کشیدیم و بزرگ‌ترین تکنولوزژی را از زیر دریا مثل ماهی تور کردم.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: در سطح زمین موشک‌های پاتریوت و ... را به نابودی کشاندیم و همه دنیا فهمید تکنولوژی امریکا، تکنولوژی برتر نیست و رقبا فهمیدند که این رقیب توخالی است و کشورهای همپیمان به این فکر کردند چطور می‌خواهد امنیت ما را تامین کند.

وی با اشاره به پنجمین شکست راهبردی دشمن در حوزه اقتصاد، گفت: آمریکا همیشه عادت داشت هزینه جنگ را به دیگران تحمیل کند و در این جنگ بزرگ‌ترین آسیب‌ها به اقتصاد او وارد شد و اقتصادشان در حال فروپاشی است و چه در انرژی، آلومینیوم و ... گرفتار است و نتوانست ذخیره نفت را جایگزین کند.

سردار محبی با اشاره به شکست هژمونی آمریکا در جنگ با ایران، افزود: هژمونی آمریکا این بود که شکست‌ناپذیر و دارای مرجعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی بزرگ است، اما این جنگ نشان داد آمریکا نه شکست‌ناپذیر است و نه می‌تواند از کسی دفاع کند و با هدف قراردادن مدرسه شجره طیبه میناب، ورزشگاه لامرد و عروسی کوهستک، آبرویی برایش نماند.

وی بیان کرد: مرحله آخر پیروزی ما که منتظرش هستیم، مرحله‌ای است که رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی فرمود؛ آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله قدرتمندانه با دشمن و اینکه محدودیت جغرافیایی را برداشتند.

برداشتن محدودیت حغرافیایی جنگ به ما میدان وسیعی می‌دهد

سخنگوی سپاه با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان ارشد نظامی گفت: این رهنمودها باب جدیدی از جنگ را آغاز کرد و امروز نیروهای مسلح آماده‌تر از گذشته، آماده پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب فرمودند که محدودیت جغرافیایی نداریم؛ لذا برداشتن محدودیت به ما یک میدان وسیعی برای طراحی عملیات در مقابل هجمه دشمن و آسیب‌رساندن به او و رسیدن به بازدارندگی کامل می‌دهد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: بازدارندگی حداکثری یعنی اینکه کاری بکنیم هیچ کشوری نتواند بر علیه ایران حتی موضع‌گیری سیاسی بکند چه برسد به اینکه به خاک ایران و داشته‌های آن طمع بکند.

سردار محبی بیان کرد: پیروزی سوم ما بازدارندگی حداکثری با انجام وحدت ساحات و تعریف اهداف جدید است و سپاه پاسداران از دو روز قبل شناسایی اهداف جدید، طراحی عملیات برای جغرافیای جدید در صورت حمله دشمن را در دستور کار قرار داد و زمینه‌ساز حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی باشد.